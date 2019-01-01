هالاند يجتمع مع بوروسيا دورتموند

هل حسم اللاعب وجهته المقبلة؟

تحدثت تقارير عن اجتماع بين بوروسيا دورتموند وإيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، من أجل حسم انتقال الشاب النرويجي للنادي الألماني في انتقالات يناير.

هالاند ارتبط اسمه بعديد الأندية الكبرى في أوروبا، وكشفت مصادر مقربة من ناديه عن وجود بند جزائي في عقده لانتقالات الشتاء مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت "Ruhr Nachrichten" أن المهاجم الشاب سافر مع وكيله مينو رايولا إلى مدينة دورتموند، واجتمع مع مسؤول من صفوف النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة أن خروج سالزبورج من دور المجموعات لدوري الأبطال سيعجل برحيل اللاعب في يناير، ولن يستمر لنهاية الموسم مع فريقه.

ويبحث دورتموند عن مهاجم لتعزيز صفوفه في ظل تكرر إصابات الثنائي ماركو رويس وباكو ألكاثير في النصف الأول للموسم الجاري.

مسؤول كبير من مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول وسالزبورج بسبب ميركاتو الشتاء

ويتصدر هالاند لائحة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري برصيد ثمانية أهداف في ست مباريات بدور المجموعات.