هالاند بطل مؤتمر جوارديولا الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ودورتموند

المهاجم النرويجي الحالي للسيتيزينس يحمل إرثًا كبيرًا في فريق أسود الفيستفاليا

خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كان النرويجي إيرلينج هالاند بطل الحديث سواء فيما يتعلق بالمدرب بيب جوارديولا أو اللاعب إلكاي جوندوجان.

وقال جوارديولا عن المباراة: "ستكون مباراة صعبة، بسبب العقلية التي يتحلى بها دورتموند في آخر المواسم".

وأضاف: "العديد من لاعبيّ ولاعبيهم يعرفون بعضهم البعض أكثر مما أفعل أنا، علينا أن نستفيد من ذلك" في إشارة إلى وجود لاعب دورتموند السابق إيرلينج هالاند وكذلك جوندوجان في صفوف الفريق.

وعن هالاند تحديدًا قال: "كنا نمتلك مهاجمًا استثنائيًا يتمثل في جابرييل جيسوس، لكننا نتقبل قراره بالرحيل وأنا أحب هذا الفتى، وكذلك أحب هالاند كما يعلم هو وعلى قدر ما حاولنا أن يأتي إلى هنا".

جوندوجان: هالاند يمنحنا الأمل

أما الألماني إلكاي جوندوجان لاعب السيتي، فقد قال: "عليك ألا تندم على أي تجربة فاشلة سابقة، لقد لعبت بقميص دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا وسأحاول الوصول مرة أخرى لهذه المباراة ولكن مع السيتي، علينا بذل أقصى ما لدينا والمحاولة لجعل هذا حقيقة".

وأضاف عن هالاند: "هذا العام نمتلك مهاجمًا رقم 9 يساعدنا كثيرًا، إنه يقوم بعمل جيد للتأقلم مع الفريق والأجواء الجديدة والمحاولة الدائمة لمعاقبة الفرق الأخرى".