هالاند أولًا وإنهاء صداع ليفربول .. خيارات ريال مدريد إذا جدد مبابي مع باريس

حملت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مفاجأة غير سارة للنادي الملكي.

ريال مدريد سقط أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 90+4، وحمل توقيع كيليان مبابي.

ومنذ الصيف الماضي، كان يُنظر إلى مبابي على أنه لاعب جديد في ريال مدريد، بعد محاولات النادي الملكي خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات لضم الفرنسي الدولي.

باريس سان جيرمان حينها رفض كافة عروض ريال مدريد، بعد أن وصل آخر عرض إلى 200 مليون يورو، ليخاطر النادي الفرنسي بإمكانية فقد مبابي بالمجان في الصيف المقبل عند نهاية عقده.

إلا أن مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد جاءت لتمنح النادي الفرنسي الأمل في تجديد عقد مبابي، بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها النادي الملكي.

باريس سان جيرمان استغل ما قدمه في المباراة، للضغط مرة أخرى على مبابي من أجل محاولة تمديد عقده، حتى ولو بعقد قصير الأجل.

ريال مدريد أصبح في خطر محدق بفقدان فرصة تاريخية للتعاقد مع أبرز نجم في عالم كرة القدم حاليًا بالمجان، مع استمرار ضغط باريس سان جيرمان، وعدم الإعلان عن اتفاق رسمي بين النادي الملكي واللاعب.

حسنًا، الكل يعلم أن ريال مدريد لا يركز إلا على مبابي، وأنه الهدف الأسمى بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، لكن ماذا إذا جدد الفرنسي عقده مع باريس سان جيرمان؟

ريال مدريد يملك بالفعل المال اللازم للتحرك بحرية في سوق الانتقالات، وهو ما أكده العرض المقدم إلى مبابي.

لكن ما الذي يمكن أن يفعله ريال مدريد إذا لم يضم مبابي؟ وهو ما يبدو ممكنًا إلى حد كبير بالنظر إلى الوضع الحالي لكتيبة الملكي المتراجعة على مستوى الأداء البدني والفني، رغم البداية الواعدة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ما هي البدائل التي يمكن أن يتحرك ريال مدريد نحوها في الصيف المقبل إذا فشل في ضم مبابي؟ "جول GOAL" يستعرض معكم الخيارات الممكنة.

خطف هالاند

بالتأكيد سيركز ريال مدريد جهوده على خط الهجوم، وربما يركز أنظاره على التعاقد مع إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد مهتم بالفعل بالتعاقد مع هالاند، لكنه في الوقت الحالي يضعه خلف مبابي في ترتيب الأولوية.

لكن التجديد الوشيك للفرنسي قد يجعل ريال مدريد يتحرك أسرع نحو هالاند، ويخطف توقيع النرويجي من برشلونة ومانشستر سيتي.

التقارير الألمانية تشير إلى وجود بند بقيمة 75 مليون يورو يمكن أن يحصل عليها بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل لتحرير هالاند.

لكن الأزمة بعد ذلك ستكون في راتب هالاند، وقيمة العمولة التي سيحصل عليها وكيله مينو رايولا، وعمولة والده، وهي أرقام ستكون باهظة دون أدنى شك.

صلاح أو ماني

لماذا لا يستغل ريال مدريد النار تحت الرماد بين محمد صلاح وساديو ماني لضم أحدهما؟ حسنًا هذا خيار ممكن.

العلاقة بين نجمي ليفربول الإنجليزي، صلاح وماني، لم تكن أبدًا في أفضل أحوالها، وجاءت المنافسة بينهما على لقب كأس أمم إفريقيا لتجعل الأمور أسوأ ربما.

الجمهور دائمًا تحدث عن غياب الجماعية بين صلاح وماني، وأنانية غير مبررة منهما في الكثير من اللقطات حين يكون الآخر في مكان أفضل وفرصة أفضل للتسجيل.

ومع عدم تجديد عقد صلاح مع ليفربول الذي ينتهي في صيف 2023، قد يكون "الملك المصري" خيارًا أقل تكلفة بالنسبة إلى ريال مدريد.

حينها سيضمن النادي الملكي لاعبًا يعزز مركز الجناح الأيمن الذي يعاني منذ سنوات، بالإضافة إلى الحصول على ماكينة تهديف لا تكل ولا تمل.

فرصة كين!

هدف آخر من الدوري الإنجليزي قد يكون متاحًا، وهو هاري كين قائد نادي توتنهام.

العلاقة بين توتنهام وريال مدريد جيدة إلى حد بعيد، بالنظر إلى الصفقات العديدة التي تمت بين الطرفين في السنوات الأخيرة، والتي يأتي على رأسها انتقال لوكا مودريتش وجاريث بيل إلى "سانتياجو برنابيو"، كما رحل سيرخيو ريجيلون إلى "سبيرز" مؤخرًا.

كين يرغب بالفعل في الرحيل عن توتنهام، وكان قريبًا من ذلك في الصيف الماضي بعد اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

ومع عدم قدرة توتنهام على حصد الألقاب، ورغبة كين في تحقيق مجد شخصي، سيفكر قائد إنجلترا مرة أخرى في الرحيل دون شك في نهاية الموسم الحالي.

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مراكز أخرى جديرة بالتدعيم!

بعيدًا عن مراكز الهجوم، قد يتجه ريال مدريد إلى تدعيم خطي الوسط والدفاع.

في خط الوسط، فإن ريال مدريد يحتاج بالفعل إلى بديل للبرازيلي كاسيميرو، في ظل تقدمه في العمر وتراجع مردوده الفني مؤخرًا.

وينظر ريال مدريد بالفعل إلى خيار التعاقد مع ريان جرافنبرخ نجم أياكس الهولندي لدعم هذا المركز.

كما سيتحرك ريال مدريد أيضًا لمحاولة إيجاد بدائل للثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس.

ومع تراجع مستوى داني كارباخال وتكرار إصاباته، فإن ريال مدريد مطالب بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد، حيث لا يوجد أي لاعب آخر في قائمة ريال مدريد يشغل هذا المركز.

ريال مدريد قد يستغل أيضًا المال من أجل الحصول على لاعب في مركز قلب الدفاع، وتحرير دافيد ألابا بوضعه في مركز الظهير الأيسر وسيقدم له فيرلان مندي الدعم، مع رحيل مارسيلو الوشيك.

خيارات ريال مدريد في قلب الدفاع متعددة، حيث يملك قائمة طويلة من اللاعبين الذين ارتبط بهم، مثل باو توريس وجول كوندي وأنطونيو روديجر وآخرين.



ريال مدريد يملك بالفعل المال اللازم للتحرك بحرية في سوق الانتقالات، لكن لن يأخذ أي خطوة إلا عندما يحسم مبابي مستقبله، وهو القرار الذي طال انتظاره بالفعل.

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