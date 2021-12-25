هالاند إلى ليدز يونايتد؟ سيناريو ينقذ كتيبة بيليسا من الهبوط!

رغم الموسم الماضي المميز الذي عاشه ليدز، إلا أن هذا الموسم من الأسوأ لكتيبة مارسيلو بيلسا، غير أن من قد ينقذه من الهبوط هو نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

الدولي النرويجي وُلِد في مدينة ليدز عندما كان والده يلعب في الفريق، وقد أعلن في أكثر من مرة أنه من عشاق النادي ويحلم بارتداء قميصه في يوم من الأيام.

هذا ما جعل صحيفة "ديلي ستار" تقوم بعمل محاكاة من لعبة فوتبول مانجر 2021 إذا ما وصل هالاند إلى ليدز في الميركاتو الشتوي، وكيف يمكنه إنقاذ كتيبة بيلسا.

وأظهرت المحاكاة أن هالاند سيلعب 20 مباراة وسجل خلالهم 13 هدفًا مع صناعته لهدف آخر، وكان صاحب أعلى معدل أهداف متوقعة (9.44) وتحصل مرتين على جائزة لاعب المباراة.

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وبوصول صاحب الـ20 عامًا إلى ليدز، نجح الفريق العريق في إنهاء الموسم بـ44 نقطة، واحتلال المرتبة الحادية عشر في الدوري الإنجليزي والابتعاد عن شبح الهبوط تمامًا.

وبعيدًا عن الواقع الافتراضي، يحتل ليدز يونايتد حاليًا المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن أولى المراكز المؤدية إلى الهبوط للبريميرشيب.

أما هالاند، فهو نجم دورتموند الحالي ويتوقع أن ينتقل إلى نادٍ إنجليزي أو إسباني بنهاية هذا الموسم، في ظل وجود شرط جزائي ضئيل بقيمة 75 مليون يورو فقط بعقده مع النادي الألماني.