"هل من المفترض أن أجيب على هذا السؤال؟" .. إرلينج هالاند يرد بحدة بشأن التهم الـ114 الموجهة إلى مانشستر سيتي

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أدلى إرلينج هالاند برد قاطع على الأسئلة المتعلقة بالمعركة القانونية الجارية حول التهم الـ114 الموجهة إلى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم أن المهاجم النرويجي لم يكن في مزاج يسمح له بمناقشة التحقيق المالي الذي يخضع له النادي بعد إنجازاته التهديفية مع منتخب بلاده، إلا أنه قدم مع ذلك ردًا مطولًا.

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هالاند يرد بحدة خلال مقابلة تلفزيونية بعد المباراة

حققت النرويج فوزًا على أرضها بنتيجة 3-1 على ويلز في دوري الأمم، حيث ساهم مهاجم مانشستر سيتي هالاند بهدف وتمريرة حاسمة. فور صافرة النهاية، واجه المهاجم أسئلة مباشرة على الهواء من قناة TV2 النرويجية بشأن الاضطرابات خارج الملعب في استاد الاتحاد.

ويستأنف مانشستر سيتي حالياً قرار لجنة مستقلة أدانته بارتكاب 114 مخالفة جسيمة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية بين عامي 2009 و2018. وعلى الرغم من إصرار النادي على براءته طوال فترة النزاع، أوضح هالاند أنه لا يشعر بأنه مؤهل للتعليق على مسألة قانونية تعود إلى سنوات طفولته.

المهاجم يستعرض مسيرته في فرق الناشئين قبل التشكيك في مسار التحقيق

ورداً مباشراً على مراسل قناة TV2، استعرض هالاند أيامه الأولى كلاعب في النرويج ليؤكد عدم تورطه خلال فترة التسع مواسم التي شملتها التحقيقات.

وقال: "شمل التحقيق الفترة من 2009 إلى 2018. في عام 2009، لعبتُ مع فريق براين تحت 9 سنوات. وفي عام 2010، مع فريق تحت 10 سنوات؛ وفي عام 2011، مع فريق تحت 11 سنة؛ وفي عام 2012، مع فريق تحت 12 سنة؛ وفي عام 2013، مع فريق تحت 13 سنة. هل نواصل؟ لا داعي لسرد القائمة كاملة".

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وتابع: "في عام 2014، مع فريق تحت 14 سنة؛ وفي عام 2015، مع فريق تحت 15 سنة والمنتخب الوطني، ثم فريق تحت 16 سنة، على ما أعتقد. في عام 2016، انتقلت إلى الفريق الأول لفريق براين، ثم الفريق الثاني وفريق الشباب. في عام 2017، انتقلت إلى مولدي. في عام 2018، كنت مع مولدي: الفريق الأول، ومولدي 2، وقضيت فترة قصيرة مع فريق الشباب".

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ثم تساءل هالاند عن سبب الضغط عليه بشأن هذا النزاع، مشيرًا إلى: "إذن هذا سؤال أجد صعوبة في الإجابة عليه لأنه نزاع قانوني... إنها قضية بين الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي ستتولاها لجنة تحكيم. هل يُفترض بي الإجابة على ذلك؟ لست متأكدًا حقًّا. لكنه سؤال يصعب الإجابة عليه وأنا لا أعرف الكثير عنه. أفترض أن الإجابات ستأتي... لا أعرف متى. لم أقرأ الكثير عن الموضوع".

التزام هالاند طويل الأمد مع السيتي لا يزال قائماً

وبينما استذكر هالاند لاعبين نرويجيين سابقين في مانشستر سيتي من تلك الحقبة - مشيرًا إلى عبد السلام إبراهيم، ومارتن سامويلسن، وعمر العبدلاوي، وكجيتيل هاوغ - فقد أصر على أن الإجراءات القضائية لا تؤثر على مستقبله في مانشستر.

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النرويجي تابع: "لأكون صادقًا تمامًا، أنا أركز على تقديم أفضل أداء لمانشستر سيتي. النادي الذي وقعت معه عقدًا مدته خمس سنوات في عام 2022، وعقدًا جديدًا مدته تسع سنوات ونصف في أواخر عام 2024. أعتقد أن هذا يوضح كل شيء بشأن هذه المسألة. أنا لاعب في سيتي، وأنا سعيد للغاية هناك.

"أتفهم أنكم تريدون عنوانًا مثيرًا هنا، لكن كما قلت، وقعت عقدًا طويل الأمد في عام 2024. أعتقد أنني اتخذت قرارًا جيدًا للغاية بالانضمام إلى سيتي في عام 2022. يمكننا جميعًا الاتفاق على ذلك. لن أقول ذلك بنفسي، لكن انظروا إلى الألقاب التي فزت بها وكيف تطورت داخل الملعب وخارجه".

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مباراة حاسمة في دوري الأمم تسبق العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

يظل تركيز المهاجم منصبًا في الوقت الحالي على رحلة الثلاثاء الحاسمة في دوري الأمم إلى الدنمارك، حيث يتعين على النرويج تحقيق الفوز على الأراضي الدنماركية لضمان المركز الثاني في مجموعتها والوصول إلى ربع النهائي.

وبمجرد انتهاء المهام الدولية، سيوجه هالاند انتباهه مرة أخرى إلى المنافسات المحلية، بهدف إحداث انطلاقة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام. وكما اختتم قائلاً: «الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لمانشستر سيتي في الدوري، لكننا سنحاول تغيير هذا الوضع أمام فولهام. لكن لا يمكننا التركيز على ذلك الآن. علينا الآن التركيز على الدنمارك».