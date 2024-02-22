"لقد وقعنا في الفخ".. هالاند يحبط المغامرين بـ"التريبل كابتن" بفانتازي الدوري الإنجليزي

النرويجي أغضب الملايين!

يشعر الكثير من المشاركين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بتأثير العبارة الشهيرة للفنان القدير "الزعيم" عادل إمام، في فيلمه "مرجان أحمد مرجان"، حينما اعتلى المسرح وارتبك، فصاح الجمهور بصوت واحد: "لقد وقعنا في الفخ".

هذا ما يشعر به الكثيرون الآن، بعد تفعيل خاصية "التريبل كابتن" على مهاجم وهداف مانشستر سيتي إرلينج هالاند، في الجولة السابقة، واستغلال فرصة خوض كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لمباراتين أمام تشيلسي وبرينتفورد.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشعر هؤلاء بأنهم وقعوا في الفخ، والمقصود هنا فخ التسرع والاندفاع، بالاستخدام المبكر لواحدة من أهم الخواص المتاحة في لعبة الفانتازي، وضياعها بدون أن تصنع فارقًا كبيرًا من النقاط.

وأحبط هالاند، المغامرين بتفعيل "التريبل كابتن"، بعدما سجل هدفًا وحيدًا فقط خلال المباراتين، وحقق 8 نقاط لملاكه.

وكان ملاك هالاند باللعبة، الذين تصل نسبتهم إلى 78% من المتسابقين، يأملون بغنيمة أكبر في تلك الجولة، وتوقع الجميع أن يسجل مهاجم مانشستر سيتي 3 أهداف على الأقل خلال المباراتين.

وبما أن أغلب ملاك هالاند، اختاروا النرويجي كقائد للتشكيلة خلال الجولة، فلم يظفر من فعل خاصية "التريبل كابتن" إلا بـ8 نقاط إضافية فقط، وهي بالتأكيد غير كافية لصنع فارق كبير في الترتيب، خاصة مع تألق لاعبين آخرين يتمتعون بنسبة ملكية عالية باللعبة، مثل: بوكايو ساكا، جناح أرسنال، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وقد سجل كل منهما هدفين.

إستراتيجية النفس الطويل

ونقدم للمشاركين بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، والتي تقدم لكم برعاية أمازون السعودية، نصيحة بعدم التفريط المبكر في الخواص.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع GOAL، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

وإذا كنت من الذين أضاعوا خاصية "التريبل كابتن" بالجولة الماضية، فلا بد ألا تتسرع مجددًا وتفعل "فري هيت" في الجولة القادمة.

ومن الأفضل أن تتبع إستراتيجية النفس الطويل، ولا تضيع كل الخواص في الجولات الأولى من المسابقة، لأنه بالنظر إلى المنافسة المشتعلة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، فإن الخواص الإضافية مثل "فري هيت"، و"بينش بوست"، ستكون حاسمة في الأمتار الأخيرة.

حاول قدر المستطاع أن تحافظ على خواصك، فقد تكون بمثابة أسلحة فتاكة في الجولات الأخيرة من المسابقة، وقد تكون السبب في فوزك بجوائز فانتازي الدوري الإنجليزي، المقدمة من أمازون السعودية.

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