هاكر يخترق حساب جوارديولا ويكشف عن صفقتين

السيتي يعاني من موجة من الاختراقات

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن اختراق "هاكر" لحساب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

بيب نجح في قيادة مانشستر سيتي أمس للفوز على فريق ريال مدريد الإسباني، بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن المخترق كان يعمل في مجال التكنولوجيا رفقة نادي مانشستر سيتي باختراق حساب بيب وحاول بيع الرسائل الخاصة به مقابل 100 ألف جنيه إسترليني.

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وقال الصحيفة إن المدرب الإسباني كان يخطط لضم الثنائي ماتياس دي ليخت مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي واليوناني سوكراتيس مدافع أرسنال.

وتابعت: "حصل المخترق على أرقام اللاعب وبريدهم الإلكتروني من على هاتف جوارديولا من بينهم ثنائي النادي السابق جو هارت وفينسنت كومباني.

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وأكدت متحدثة باسم نادي مانشستر سيتي: "لم نكن نعلم بالجرائم التي قام بها أثناء عمله معنا بالنادي ونعتذر على أنه كان ضمن مؤسستنا في يوم من الأيام".

جدير بالذكر أن حسابات مانشستر سيتي قد تعرضت لاختراق من قبل هاكر برتغالي يُدعى بينتو، ليتبين فيما بعد أنه المتسبب الرئيسي في فرض الاتحاد الأوروبي عقوبة على النادي الإنجليزي بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين، بعد تسليمه أوراق ورسائل الكترونية تثبت خرق إدارة السيتزنز قواعد اللعب المالي النظيف.