"هاسي مدرب "جبان" ومضحك، لا يصلح للفئات السنية في الأهلي"

نجح الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات أخيرًا في الدوري السعودي هذا الموسم، بفوزه مساء أمس على الحزم بهدف نظيف عقب 4 مباريات شهدت تعادل و3 خسائر، ومنذ الفوز على أبها في الـ21 من نوفمبر الماضي.

هذا الفوز الذي تحقق بهدف عمر السومة لم يشفع للمدرب بيسنيك هاسي لدى الناقد الرياضي ماجد الفهمي الذي وصفه بالجبان والمضحك وأكد وجوب إقالته قبل انتهاء يناير الجاري.

ماذا قال الفهمي عن هاسي ومستقبله مع الأهلي؟

الناقد الرياضي وخلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد" وجه انتقادات لاذعة جدًا لتراجع الأهلي لمناطقه الدفاعية خلال مواجهة الحزم، وقد وصف المدرب الألباني بالمضحك والجبان لاتباعه ذلك النهج الفني.

وأضاف "هاسي وصف حمدي النقاز مؤخرًا أنه لاعب مخيب للآمال، وأنا أقول له أنك مدرب مضحك ومثير للسخرية، مباراة اليوم وجميع المباريات السابقة تؤكد أنه مدرب "جبان" وأقل كثيرًا من الأهلي، بل لا يصلح حتى للفئات السنية في النادي".

تابع "لا أفهم كيف تتحمل الإدارة هذا المدرب وذلك الجبن من جانبه في إدارة المباريات، هاسي اليوم سلم المباراة للحزم وأجرى تغييرات غريبة ساهمت في ذلك، إن لم تفز على الحزم بهدفين أو ثلاثة وهو أضعف فرق الدوري هذا الموسم فماذا تفعل؟ الحزم اليوم ضغط على الأهلي وأحرجه بفضل المدرب وخوفه، أعتقد أن إقالة هاسي أصبحت ضرورة قبل انتهاء يناير الجاري".

ماجد الفهمي : هاسي أعتبره أكثر من جبان .. لا أعلم كيف الإدارة متحملة هاسي في #الاهلي ، يقوم بتغييرات دفاعية أمام أضعف فريق في الدوري ⁉️#الأهلي_الحزم



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ماذا قدم الأهلي تحت قيادة هاسي في الدوري السعودي؟

الأهلي تعاقد مع هاسي بداية الموسم الجاري بعد نجاحه اللافت في الدوري السعودي مع الرائد، ولكن الأداء والنتائج جاءت مخيبة للغاية مما جعله محل انتقاد الجميع في السعودية.

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 17 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات، وقد سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلوا 23.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 19 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ11 نقطة كاملة.

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