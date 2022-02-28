"هاسي مدرب جيد، وليس مشكلة الأهلي"

دافع الناقد الرياضي عبد الله المالكي عن بيسنيك هاسي المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه مشكلة الفريق الحقيقية ليست هو، وأن سببًا واحدًا فقط يجعل رحيله مقبولًا.

هاسي بات على أعتاب الإقالة من تدريب الأهلي، خاصة بعد خسارة ديربي جدة أمام الاتحاد السبت الماضي 4-3 واقترابه بشكل مقلق من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ماذا قال المالكي عن مشكلة الأهلي وهاسي؟

المالكي أكد خلال تصريحاته في قناة 24 الرياضية السعودية أن هاسي مدرب جيد يُجيد قراءة المباريات فنيًا وتكتيكيًا، مشيرًا إلى أن مشكلة الأهلي الحقيقية هي عدم وجود لاعبين بالمستوى المطلوب، خاصة على صعيد الأجانب.

وأوضح أن اللاعبين يتحملون 70% من مسؤولية تراجع الأداء والنتائج، وأضاف "مازلت مقتنعًا برأيي، وأعتقد أنه نفس رأي ماجد النفيعي رئيس الأهلي، قلت سابقًا أننا لا نستطع لوم المدرب طالما لا نمتلك اللاعبين الجيدين، اللاعبون يتحملون 70% من المسؤولية عن النتائج سواء كانت سلبية أو إيجابية، إن كان لديك لاعبين جيدين تنجح حتى دون مدرب، والأهلي يُعاني على مستوى اللاعبين خاصة الأجانب".

تابع "النادي جلب لاعبين جيدين لكن لم يُوفقوا، بجانب تراجع مستوى عمر السومة الذي أعتقد أن مرحلته انتهت مع الأهلي ويجب أن يحدث الانفصال بنهاية الموسم الجاري، ولذا يجب على النادي تغيير اللاعبين وتحسين جودتهم قبل النظر للمدرب".

وأتم موضحًا الشرط الوحيد الذي يجعل رحيل هاسي مقبولًا "الشيء الوحيد الذي قد يجعل رحيل هاسي مقبولًا ومطلوبًا هو وجود مشكلة بينه وبين اللاعبين، إن لم يتقبل اللاعبون المدرب فلا يوجد أي حل سوى رحيله، حتى لو كان ذلك خطأ لكنه الواقع وما يجب أن يحدث للحفاظ على النادي والذي هو الأهم من المدرب".

ما هو وضع هاسي حاليًا في الأهلي؟

المصادر الإخبارية السعودية تؤكد أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بإقالة المدرب بعد الخسارة أمام الاتحاد، حيث كانت قد منحته فرصة أخيرة للحفاظ على منصبه حتى نهاية الموسم وذلك بالفوز في ديربي جدة، وهو ما لم يحدث.

ويُرجح الأغلب رحيل هاسي عقب مواجهة الاتفاق القادمة في الدوري السعودي، إذ يتفاوض النادي حاليًا مع أحد المدربين وينتظر التوصل لاتفاق نهائي معه لإعلان تعيينه مع إقالة المدرب الألباني.

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 22 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات، وقد سجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 30.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ12 نقطة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

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