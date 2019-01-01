هاسيلبانك: أحلم برؤية جريزمان في تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم تشلسي سابقًا جيمي فلويد هاسيلبانك إنه لطالما حلم بمشاهدة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بقميص البلوز.

وكان جريزمان قد أعلن رسميًا رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعد إعلانه الرحيل رسميًا، تم ترشيح برشلونة كوجهة محتملة لجريزمان من قبل أغلب المصادر الصحفية الموثوقة حول العالم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ مايو ٢٠١٩

ولكن على عكس ذلك، قال جيمي فلويد هاسيلبانك إنه لم يفقد الأمل في رؤية أنطوان جريزمان يوقع رسميًا لتشيلسي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "جريزمان لاعب مثالي، هو يمتلك مواصفات كثيرة قلما تجدها في لاعب في الوقت الحالي، بكل تأكيد وجوده في أي نادٍ يعتبر إضافة كبيرة"

وتابع: "منذ أن بزغ نجمه في ريال سوسيداد وأنا أحلم بمشاهدته يلعب لتشيلسي، لا زال هذا الحلم يرافقني حتى الآن"

نحو أفضل مواسمه | كيف كان عام بنزيما الأول بدون رونالدو؟

يذكر أن أنطوان جريزمان كان قد أعلن الموسم المقبل أنه سيقرر قرارًا هامًا بشأن مستقبله، قبل أن يفاجئ الجميع ويعلن أن هذا القرار هو استمراره مع أتلتيكو مدريد.