هازارد ينافس ميسي على الأكثر مساهمة في الأهداف لهذا الموسم

هازارد يصل لهدفه الـ 20 هذا الموسم بين التسجيل والزراعة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق إيدين هازارد رقمًا جديدًا ضمن أرقامه هذا الموسم باحتلاله الوصافة في عدد الأهداف بين التسجيل والصناعة في الدوريات الخمس الكبرى. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وفاز تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيدرو وويليان هدفي تشيلسي، وصنع أحدهما إيدين هازارد، ليصل إلى الهدف العاشر له على مستوى الصناعة في البريميرليج خلال هذا الموسم.

وإلى جانب ذلك، نجح إيدين هازارد في تسجيل 10 أهداف أيضًا على مستوى الدوري هذا الموسم، ليصل مجموع أهدافه بين التسجيل والصناعة إلى الرقم 20.

وأصبح هازارد الأكثر مشاركة في الأهداف هذا الموسم على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، خلف لاعب واحد فقط وهو ليونيل ميسي، الذي سجل 16 هدفًا وصنع 11 آخرين.

يذكر أن إيدين هازارد كان قد سجل 9 أهداف فقط خلال الموسم الماضي كاملًا، ولكنه حقق نفس هذا الرقم خلال الدور الأول فقط.