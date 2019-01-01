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هازارد يعلن عن اتفاقه مع بروسيا دورتموند

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sportbuzzer
ثورجان هازارد لاعب بروسيا مونشنجلادباخ يعلن عن توصله لإتفاق مع بروسيا دورتموند من أجل الانضمام لهم.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن اللاعب البلجيكي ثورجان هازارد نجم فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن وصوله لإتفاق مع إدارة فريق بروسيا دورتموند من أجل تمثيل النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "تي في آم نيوز" وأكد خلالها أن الاتفاق قد تم بالفعل في انتظار المفاوضات بين الناديين.

وقال اللاعب: "لقد توصلت لاتفاق شخصي مع بروسيا دورتموند بالفعل، لقد تحدثت معهم، والأمر في الوقت الحالي بين الناديين، هما في حالة مفاوضات".

وكان ثورجان هازارد واحدًا من أهم أهداف كبار أندية أوروبا في الفترة الماضية في ظل تألقه الكبير مع فريق بروسيا مونشنجلاباخ.

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ويسعى فريق بروسيا دورتموند لتعويض الرحيل المنتظر لنجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي أعلن عن رحيله لتشيلسي في الشتاء الماضي.

جدير بالذكر أن ثورجان هازارد لعب لصفوف بروسيا مونشنجلادباخ في 32 مباراة هذا الموسم، وسجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 11.

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