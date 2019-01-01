هازارد يعلق على إمكانية رحيله عن تشيلسي

البلجيكي سيلعب نهائي الدوري الأوروبي مع فريقه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض إيدن هازارد، نجم تشيلسي، تأكيد مسألة البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل، وذلك في أعقاب قيادته لنهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت.

وسجل هازارد ركلة الجزاء الأخيرة ليمنح البلوز بطاقة العبور لنهائي باكو بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال هازارد مع "بي تي": "لا أفكر في مسألة الرحيل، أفكر فقط بالفوز ببطولة لهذا الفريق، إذا كان النهائي مباراتي الأخيرة سأحاول تقديم كل شيء، لا أعرف".

إحباط - حزن - نهاية رحلة ومشوار رائع 💔



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ساري بعد الوصول للنهائي: نحن بحاجة للراحة

وأضاف: "المباراة كانت صعبة لأنك تعرف أنها قد تقودك للنهائي، ولأننا لعبنا ذهاباً خارج الأرض، لعبنا مباراة كبيرة في المجمل وفزنا بركلات الترجيح".

وختم: "نحن سعداء وكذلك الجمهور، الآن سنذهب لباكو لمقابلة أرسنال، نريد اللعب بجودة والفوز وتحقيق بطولة".

وكان هازارد قد ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد بعد حديث اللاعب نفسه عن ترحيبه بفكرة اللعب للنادي الملكي في أكثر من مناسبة.