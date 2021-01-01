هازارد وزيدان يُخططان لمفاجأة الجميع في الديربي أمام أتلتيكو مدريد

فرصة مميزة بكل المقاييس..

بدأت أنظار إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، تتجه نحو التواجد في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، بعدما بدأ في التعافي تدريجيًا من الإصابة التي ألّمت به مؤخرًا.

النادي الملكي فقد خدمات الدولي البلجيكي منذ مطلع شهر فبراير الحالي للإصابة، وكان متوقعًا أن يغيب على الأقل لمدة شهر أو ستة أسابيع، إلا أن ثمة أنباء إيجابية ظهرت من شأنها أن ترسم السعادة على وجه جماهير الريال.

صحيفة "آس" في تقرير لها أشارت إلى أن هازارد عاد للتدرب على العشب مرة أخرى اليوم الجمعة، وأصبح هدفه الأول الآن هو التواجد في مباراة أتلتيكو مدريد المقرر لها في السابع من مارس المقبل.

المدرب زين الدين زيدان نفسه سبق وأن ألمح إلى أن الدولي البلجيكي سيعود قبل الموعد المقترح، والآن هو يفكر بجدية في الاعتماد عليه عندما يرتحل إلى واندا ميتروبوليتانو رغم طول ابتعاده عن الملاعب.

زيدان يعي جيدًا فشل ما حاول فعله من قبل من خلال إقحام هازارد شيئًا فشيئًا في الفريق، ففي النهاية تعرض مجددًا للإصابة، وبالتالي فإنه تفكيره الحالي هو دفع البلجيكي بكل ما أوتي من قوة بمجرد شفائه للرد على الانتقادات واستعادته كأحد أهم النجوم في كتيبته.

بوتشتينو يجيب: هل يوجد شرطًا جزائيًا خاصًا يسمح له بالرحيل لتدريب ريال مدريد؟

مباراة أتلتيكو مدريد لا تقبل القسمة على اثنين، فالنادي العاصمي قد يبتعد أكثر بصدارة الليجا إن فاز على الريال، لذلك فهي فرصة مثالية لهازارد لاستعادة ثقة مدربه وجماهيره وربما استعادة ثقته الشخصية في نفسه.

في كل الأحوال، تؤكد "آس" أن هازارد يطمح للتواجد على دكة البدلاء أمام الروخي بلانكوس، مع صعوبة أو استحالة حصوله على دقائق في المباريات التي ستسبقها، لذلك فستكون المخاطرة كبيرة به إن تم إشراكه.

الجدير بالذكر أن هازارد البالغ من العمر 30 عامًا قد تعرض خلال عام ونصف في ريال مدريد إلى 10 إصابات جعلت الصحف ترجح رحيله الصيف المقبل عن سانتياجو برنابيو وسط ترقب فريقه السابق تشيلسي وأندية أوروبية ضخمة أخرى.