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الدوري الإنجليزي الممتاز

هازارد : لماذا أتعرض للضرب؟ لأن البعض لا يستوعب مهارتي!

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Getty
النجم البلجيكي يتحدث للموقع الرسمي لتشيلسي حول تفسيره لتعرضه المستمر للضرب من الخصوم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد الجناح البلجيكي إدين هازارد، أن مهارته الفائقة تعتبر أحد الأسباب التي تدفع المنافسين لارتكاب تدخلات عنيفة ضده.

نجم تشيلسي يعتبر أحد أكثر اللاعبين تعرضاً للأخطاء في الدوري الإنجليزي بالسنوات الأخيرة.

وفقاً لإحصائية نشرتها "سكاي سبورتس" فإن هازارد تعرض لـ59 خطاً هذا الموسم، بفارق 10 أخطاء عن أي لاعب آخر.

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وهو ما فسره اللاعب للموقع الرسمي لتشيلسي قائلاً:"أحياناً الأمور تبدو صعبة جداً في آخر سبع سنوات، تعرضت للعديد من الركلات".

وأضاف:"الآن أحاول الحفاظ على ساقي خاصة منطقة الكاحل، بمساعدة الفريق الطبي الذي يعتبر من ضمن الأفضل في العالم".

وتابع:"لا أحب أن أقول ذلك، لكن عندما أتعرض للضرب يأتي لي هذا الإحساس بأنني جيد أكثر من اللازم حتى يوقفني الخصم بدون ارتكاب خطأ ضدي".

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واستكمل:"هذا الإحساس يعطيني قوة لا تصدق بفعل المزيد من السحر على أرض الملعب".

ويتمتع هازارد بواحد من أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث سجل 12 هدف وصنع 9 بجميع البطولات.

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