هازارد: طلبت الرقم 10 من مودريتش ولكنه رفض

البلجيكي صار في بيته وفقاً للرئيس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إيدين هازارد نجم ريال مدريد الجديد سعادته بتقديمه كلاعب في صفوف النادي الملكي عقب انتقاله قادماً من تشيلسي.

وبدأ هازارد مرحباً بالجميع باللغة الإسبانية، قبل أن يعاود الحديث بالفرنسية قائلاً:"كنت أحلم بهذه اللحظة منذ الطفولة، الانتقال لريال مدريد هو فخر كبير، أتطلع لبداية الموسم".

وأضاف:"زين الدين زيدان هو قدوتي، كونه مدرب ريال مدريد يجعله عاملاً إضافياً لرغبتي باللعب هنا".

وتابع:"ريال مدريد الأفضل في العالم، وجمهوره متطلب للغاية وهذا طبيعي. لقد تحدثت مع (تيبو) كورتوا كثيراً وأخبرني ألا أتردد".

وعن رقمه المجهول حتى الآن قال مازحاً:"تحدثت مع لوكا مودريتش وطلبت منه أن يعطيني الرقم 10 ولكنه رفض".

يذكر أن البلجيكي انضم للبلانكو مقابل 100 مليون يورو في هذا الصيف.