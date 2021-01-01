هازارد سيكون الضحية .. ريال مدريد يريد ضم مبابي وهالاند دفعة واحدة

النادي الإسباني يتحدى الأزمة المالية

رغم الأزمة المالية التي تمر بها أندية العالم، إلا أن ريال مدريد يطمح للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دفعة واحدة.

ريال لم ينفق على ضم لاعبين جدد طوال هذا الموسم، بسبب أزمة كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ولذلك قرر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، الدخول بكامل قوته في الميركاتو القادم لتعزيز فريق المدرب زين الدين زيدان.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى تخطيط بيريز التعاقد مع هالاند ومبابي معًا في مفاجأة غير متوقعة.

فكرة التعاقد مع مبابي تبدو واردة، نظرًا لمماطلة اللاعب في التوقيع على عقد جديد مع باريس، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم لمعرفة قرار مبابي، وإذا لم يجدد سيضطر لبيعه في حالة وصول العرض المناسب.

وأما بالنسبة لهالاند فالأمور تعتبر أكثر تعقيدًا، بوجود منافسة شرسة من عمالقة أوروبا على ضمه، وارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024.

شبكة "ESPN" الأمريكية كشفت مؤخرًا عن أنباء صادمة لكل المهتمين بضم هالاند، بعدما أكدت أن دورتموند يريد 180 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وعلى الجانب الآخر سيحتاج ريال لتوفير الأموال من أجل ضم الثنائي، وهدفه الأول سيكون توفير بعض الرواتب مثل جاريث بيل الذي يصل أجره السنوي إلى 15 مليون يورو.

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إيسكو كذلك سيأتي على رأس الراحلين، وربما المدافع البرازيلي مارسيلو بسبب تقلص دوره، وكذلك رافاييل فاران الذي لم يجدد عقده الذي ينتهي في 2022 حتى الآن.

ومن ضمن المبيعات المحتملة، قد يرحل أيضًا إيدين هازارد أو فينيسيوس جونيور، رغم عدم وجود أي أنباء قوية عن التخلي عنهما، لكن التضحية بأي منهما واردة من أجل تحقيق حلم مبابي وهازارد.