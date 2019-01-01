مباريات ودية - أندية

هازارد: سعيد بالهدف الذي سجلته وأنتظر بداية الليجا

التعليقات()
Getty Images
تصريحات إيدين هازارد عقب هدفه الأول بقميص ريال مدريد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن سعادته بتسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد متمنيًا تحقيق المزيد من الأهداف والنجاحات في المستقبل.

اختيارات المحررين

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار هزيل على ريد بول سالزبورج بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية جمعت بينهما استعدادًا للموسم الجديد.

وفي الدقيقة 30 من عمر شوط المباراة الأول، نجح هازارد في قص شريط أهدافه مع ريال مدريد عبر تسديدة سبقتها مراوغة بالتخصص وبالماركة المسجلة باسمه.

وعقب المباراة قال هازارد: "هي مباراه تحضيرية لكننا نتحسن تدريجيًا بمرور الوقت، علينا ان نركز ونستمر في العمل"

وأضاف: "هدفنا هو الوصول لأول مباراه في الليجا ونحن جاهزين، كنت انتظر لحظة تسجيلي للهدف في اخر خمس مبارايات"

وتابع: "نحن نعمل ونتدرب بشكل طبيعي ولدينا الكثير من الحماس من أجل المستقبل، أتمنى أن تبدأ الليجا الآن"


هازارد يقود ريال مدريد لانتصار ودي على ريد بول سالزبورج
 

يذكر أن ريال مدريد قد حقق نتائج مخيبة للآمال خلال جولته الودية التحضيرية للموسم الجديد هذا الصيف، بالطبع أبرزها السقوط أمام الجار أتليتيكو بسبعة أهداف لثلاثة.

إغلاق