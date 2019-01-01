هازارد: سعيد بالهدف الذي سجلته وأنتظر بداية الليجا

تصريحات إيدين هازارد عقب هدفه الأول بقميص ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن سعادته بتسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد متمنيًا تحقيق المزيد من الأهداف والنجاحات في المستقبل.

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار هزيل على ريد بول سالزبورج بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية جمعت بينهما استعدادًا للموسم الجديد.

وفي الدقيقة 30 من عمر شوط المباراة الأول، نجح هازارد في قص شريط أهدافه مع ريال مدريد عبر تسديدة سبقتها مراوغة بالتخصص وبالماركة المسجلة باسمه.

وعقب المباراة قال هازارد: "هي مباراه تحضيرية لكننا نتحسن تدريجيًا بمرور الوقت، علينا ان نركز ونستمر في العمل"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وأضاف: "هدفنا هو الوصول لأول مباراه في الليجا ونحن جاهزين، كنت انتظر لحظة تسجيلي للهدف في اخر خمس مبارايات"

وتابع: "نحن نعمل ونتدرب بشكل طبيعي ولدينا الكثير من الحماس من أجل المستقبل، أتمنى أن تبدأ الليجا الآن"



هازارد يقود ريال مدريد لانتصار ودي على ريد بول سالزبورج



يذكر أن ريال مدريد قد حقق نتائج مخيبة للآمال خلال جولته الودية التحضيرية للموسم الجديد هذا الصيف، بالطبع أبرزها السقوط أمام الجار أتليتيكو بسبعة أهداف لثلاثة.