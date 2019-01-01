الدوري الإسباني

شقيق هازاد يكشف موقفه من المشاركة في الكلاسيكو

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البلجيكي غائب منذ أسبوعين للإصابة

كشف شقيق نجم ريال مدريد إدين هازاد عن موقف أخيه من المشاركة في الكلاسيكو الأسبوع المقبل أمام برشلونة بعد معاناته من الإصابة الفترة الماضية.

هازارد تعرض للإصابة قبل أسبوعين في لقاء باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، وحتى الآن لم يعد بعد للتدريبات مع الفريق الملكي.

وقال كيليان هازارد مع "Deportes Cuatro": "إيدن لن يخضع للجراحة، سيعود بعد أسبوعين أو ثلاثة غالباً".

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وأضاف: "هو في حالة طيبة، ولكن لا يريد التسرع في العودة، هو يتحسن، وسيكون جاهزاً في العام الجديد".

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عودة هازارد بعد أسبوعين على الأقل تعني غيابه عن لقاء الكلاسيكو منتصف الأسبوع المقبل أمام برشلونة، في ضربة قوية لخطط ريال مدريد.

وأكد زيدن الدين زيدان، مدرب الفريق، هو الآخر أن النجم البلجيكي غالباً لن يخضع للجراحة، مشيراً لوجود تقدم في تعافيه من الإصابة.

وفاز ريال مدريد مساء الأربعاء على بروج بثلاثة أهداف مقابل واحد لحساب دوري أبطال أوروبا.

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