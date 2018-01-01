مفتاح انتقال هازارد إلى ريال مدريد في يد أخيه؟

3 صفقات قد تحدث ويبدأها ثورجان هازارد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن راديو مونت كارلو قوله أن مفتاح انتقال إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد في يد أخيه ثورجان.

وأوضحت الإذاعة في التفاصيل أن بوروسيا دورتموند يرغب في ضم ثورجان هازارد من بوروسيا مونشنجلادباخ، وأن نجاحه في هذا سيسمح له بالتخلي عن كريستيان بوليسيتش لتشيلسي الراغب بشدة في ضمه بطلب من المدرب ماوريتسيو ساري.

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ورغم أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أكدت أن ساري يرغب في ضم بوليسيتش ليمنح هازارد أدوارًا أخرى في وسط الملعب، ذهبت الإذاعة الفرنسية في الاتجاه الآخر وادعت أن انضمام اللاعب الأمريكي سيُقنع إدارة البلوز بالتخلي عن هازارد لريال مدريد.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية تؤكد عزم الرئيس فلورينتينو بيريز بتجديد دماء بطل دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وأنه سيتخلى عن عدد من النجوم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم وسيعمل على ضم آخرين أبرزهم هازارد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.