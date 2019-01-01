هازارد: خسارة اليوربا ليج ستكون كارثة لتشيلسي وجماهيره

شدد نجم تشيلسي إدين هازارد، على ضرورة وأهمية تحقيق الفوز على الجار العدو آرسنال في نهائي بطولة اليوربا ليج، المقرر له مساء اليوم الأربعاء على ملعب العاصمة الأذربجانية "باكو".

وبدا الدولي البلجيكي المرشح فوق العادة للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الشهر المقبل، متفائلا أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظهوره الإعلامي الأخير قبل دخول أرضية الملعب لخوض الديربي اللندني.

وقال صاحب الـ28 عاما لشبكة (BT) البريطانية "هدفنا أن نكون الأفضل في لندن، إن توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وهذا أمر مروع في حد ذاته".

وأضاف في حديثه المقتضب "إذا خسرنا أمام آرسنال، ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة لتشيلسي وجماهيره، أما إذا فزنا، سيكون موسمنا جيدًا".

والمعروف أن تشيلسي ضمن الترشح لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب أندية البريميرليج، خلف البطل مانشستر سيتي ووصيفه ليفربول.

بينما يسعى ممثل الجزء الأحمر في شمال العاصمة، لافتكاك تأشيرة اللعب في الكأس ذات الأذنين، من خلال تتويجه بالدوري الأوروبي، بعد فشله في تأمين أحد المراكز الإنجليزية الأربعة المؤهلة للبطولة الأهم في القارة العجوز.