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الدوري الإنجليزي الممتاز

هازارد: كأس العالم جعلني من أفضل لاعبي العالم

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هازارد يمر بموسم متميز مع تشيلسي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد إيدين هازارد، نجم تشيلسي، أنه يتطلع للفوز بالمزيد من البطولات مع فريقه في العام الجديد، خصوصاً بعدم تم تصنيفه كأحد أفضل لاعبي العالم بعد كأس العالم الأخيرة.

وكانت تقارير قد ربطت هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بعد تلميحه في أكثر من مناسبة لترحيبه بالانتقال إلى إسبانيا.

وقال هازارد مع موقع تشيلسي الرسمي: "على المستوى الشخصي أشعر أنني على مستوى آخر بعد المونديال، قبلها كنت بالنسبة للجماهير لاعب جيد، الآن أنا من الأفضل بالعالم".

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وواصل: "هذا هو المستوى الذي أريده، منذ بداية الموسم وأنا أقدم موسماً طيباً، أعتقد أنني أقدم عروضاً طيبة منذ بداية الموسم".

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واستمر البلجيكي: "أقضي وقتاً أكثر في نصف الملعب كصانع ألعاب، في بعض الأحيان يحالفني الحظ في تمريرة لهدف وأحياناً أخرى لا، ألعب للفريق وأساعد الجميع للتألق".

وأردف: "سعيد بما حققناه في أربعة أشهر ونستمع بالكرة مع المدرب الجديد، أعرف أنني ألعب في أحد أكبر أندية العالم وأريد التحسن في المستقبل".

وختم هازارد: "أريد أن أسجل المزيد والفوز بالمزيد من البطولات، فزت بالعديد في تشيلسي، ولكن أريد تحقيق أشياء كبيرة مثل دوري الأبطال والوصول للنهائيات".

ويلعب تشيلسي مساء الأربعاء مع واتفورد ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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