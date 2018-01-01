هازارد: كأس العالم جعلني من أفضل لاعبي العالم

هازارد يمر بموسم متميز مع تشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إيدين هازارد، نجم تشيلسي، أنه يتطلع للفوز بالمزيد من البطولات مع فريقه في العام الجديد، خصوصاً بعدم تم تصنيفه كأحد أفضل لاعبي العالم بعد كأس العالم الأخيرة.

وكانت تقارير قد ربطت هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل بعد تلميحه في أكثر من مناسبة لترحيبه بالانتقال إلى إسبانيا.

وقال هازارد مع موقع تشيلسي الرسمي: "على المستوى الشخصي أشعر أنني على مستوى آخر بعد المونديال، قبلها كنت بالنسبة للجماهير لاعب جيد، الآن أنا من الأفضل بالعالم". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وواصل: "هذا هو المستوى الذي أريده، منذ بداية الموسم وأنا أقدم موسماً طيباً، أعتقد أنني أقدم عروضاً طيبة منذ بداية الموسم".

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أحد مشجعي نادي سيمبا التنزاني رفع لافته للاعب الفريق تشاما كُتب عليها 👇



"أعطني قميصك وفي المقابل سأعطيك زوجتي" 🙄



الطريف في الأمر أن تشاما بعد المباراة بحث عن المشجع واستدعاه وأعطاه قميصه بالفعل لكن قال له لن أقبل هديتك 😅



نحن نعشق كرة القدم بالتأكيد لكن ليس لهذا الحد ✋😂 pic.twitter.com/kw1rj3JBjC — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

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واستمر البلجيكي: "أقضي وقتاً أكثر في نصف الملعب كصانع ألعاب، في بعض الأحيان يحالفني الحظ في تمريرة لهدف وأحياناً أخرى لا، ألعب للفريق وأساعد الجميع للتألق".

وأردف: "سعيد بما حققناه في أربعة أشهر ونستمع بالكرة مع المدرب الجديد، أعرف أنني ألعب في أحد أكبر أندية العالم وأريد التحسن في المستقبل".

وختم هازارد: "أريد أن أسجل المزيد والفوز بالمزيد من البطولات، فزت بالعديد في تشيلسي، ولكن أريد تحقيق أشياء كبيرة مثل دوري الأبطال والوصول للنهائيات".

ويلعب تشيلسي مساء الأربعاء مع واتفورد ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.