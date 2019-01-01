جوتزه يشيد بصفقات دورتموند هذا الصيف

يؤمن بقدرة هازارد وبراندت على تحسين الفريق الموسم القادم

يعتقد ماريو جوتزه صانع ألعاب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن الثنائي ثورجان هازارد وجوليان براندت مساعدة فريقه للوصول لمستوى أعلى.

براندت أكمل انتقاله لدورتموند قادماً من بايرليفركوزن هذا الصيف، في صفقة وصلت قيمتها 25 مليون يورو.

وأما هازارد فانضم هو الآخر من بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما عاد ماتس هوملز من بايرن ميونيخ، في صيف قوي جداً للمدرب لوسيان فافر.

وقال جوتزه عن رأيه في نشاط دورتموند بالسوق:"أعتقد أن براندت لاعب رائع جداً، أعرفه من المنتخب الوطني وأؤمن بقدرته على قيادتنا لمستوى أعلى".

وأضاف:"يمكنه اللعب بشكل مميز في العمق وكذلك بالأجنحة، لذلك أعتبره صفقة رائعة جداً لدورتموند".

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وأما عن هازارد:"تطور مع جلادباخ ومنتخب بلجيكا الموسم الماضي، وجوده مع براندت يعطينا دفعة قوية للموسم القادم".

وفي نهاية حديثه أبدى جوتزه رغبته في الاستمرار مع دورتموند، لشعوره بالراحة مع النادي الألماني، رغم العديد من العروض الخارجية.