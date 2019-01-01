هازارد: أهدرنا فرصة الفوز على مانشستر يونايتد

هازارد مستاء من التعادل مع مانشستر يونايتد رغم ضمان المركز الرابع

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي عن إحباطه عقب التعادل مع فريق مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بهدف لكل فريق.

وقال هازارد لشبكة سكاي سبورتس: "لقد بدأنا المباراة بشكل هادئ ولم نتحل بالسرعة الكافية، ولكن بعد ذلك أصبحنا أفضل، أهدرنا فرصة الفوز رغم أفضليتنا في الشوط الثاني، لا أتذكر أنهم أهدروا أي فرصة على مرمانا في الشوط الثاني".

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وأضاف اللاعب البلجيكي: "قدمنا مباراة جيدة ولكن كانت أمامنا فرصة لتحقيق الفوز، الآن علينا التركيز والفوز في المبارتين المتبقيتين هذا الموسم، علينا التركيز واستغلال الفرص".

واختتم قائلًا :"المباراة كانت صعبة وهو أمر طبيعي لمباريات مانشستر يونايتد وتشيلسي في السنوات الماضية، علينا التركيز والتأهل إلى دوري الأبطال، تشيلسي يستطيع التأهل إلى دوري الأبطال في كل موسم، أريد أن أكون متواجدًا في دوري الأبطال أيضًا الموسم المقبل وسنركز على ذلك بكل تأكيد".

يشار إلى أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، وذلك رغم التعادل الأخير.