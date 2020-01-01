هاري كين يستقبل العام الجديد بانتكاسة سيئة

أنباء سيئة لجوزيه مورينيو ومشجعي توتنهام

انهالت المصائب فوق رأس مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، بتعرض قائد الفريق هاري كين لإصابة سيئة على مستوى الركبة، أثناء مشاركته في مباراة الهزيمة أمام ساوثامبتون.

وسقط الفريق اللندني على أرضه ووسط جماهيره أمام القديسين بهدف عالمي، سجله داني إنجز في الدقيقة 17 من أحداث الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتملت أحزان "سبيشال وان" ومشجعي الديوك، بخروج قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين مصابًا في آخر ربع ساعة.

ورغم تحفظ توتنهام على طبيعة الإصابة حتى الآن، إلا أن أغلب التقارير تؤكد أنها إصابة في أوتار الركبة.

وحال صدقت هذه الأنباء، فسوف يخسر السبيرس جهود هدافه لعدة أسابيع، قد تزيد عن أربعة أسابيع، وذلك في خضم فترة ضغط وازدحام جدول المباريات.

وتسببت تقنية الفيديو في حرمان كين وتوتنهام من هدف التعديل بعد ساعة من اللعب، وبعدها مباشرة شعر بالإصابة التي أجبرته على ترك مكانه لإريك لاميلا.

تجدر الإشارة إلى أنها كانت الهزيمة الثالثة لمورينيو على مستوى البريميرليج منذ توليه قيادة الفريق خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو أواخر الشهر قبل الماضي، بعد سقوطه أمام فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وتشيلسي.