هاري كين يتحسر: خسرنا كل شيء بسبب الانتصارات التي ضاعت في الرمق الأخير

هاري كين وحسرة على النقاط

تحسر هاري كين على عدم قدرة توتنهام على الحفاظ على تقدمه والتفريط في النتائج الإيجابية هذا الموسم بعد أن خرج من مواجهة نيوكاسل بنقطة واحدة في سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك على خلفية تعادل توتنهام مع نيوكاسل خارج الديار بهدفين لكل فريق، والذي حرم السبيرز من فرصة الاقتراب كثيرًا من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن مهاجم توتنهام قد فعل ما يكفي في الشوط الأول بهدفين في أربع دقائق، ولكن اللاعب المعار من آرسنال جو ويلوك سجل هدفًا في الدقائق الأخيرة كلّف السبيرز نقطتين هامتين.

وعقب المباراة أعرب هاري كين عن خيبة أمله من نتيجة التعادل ومن تكرار سيناريو التفريط في الانتصارات من خلال استقبال أهداف متأخرة، مؤكدًا أن ذلك كلف الفريق كثيرًا من المتاعب.

وأضاف: "كلما كنا متقدمين في النتيجة أتذكر عدد المرات التي وصلنا فيها إلى الدقائق الأخيرة متقدمين هذا الموسم ثم انتهت المباراة بنتيجة غير مرضية بالنسبة لنا".

وتابع: "أشعر أنه كان من الممكن أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الثاني. كنا مستهترين بعض الشيء، لم ننتهز فرصنا وعوقبنا بسبب ذلك. أعتقد أنه كان لدينا بعض الفرص الخطيرة، ولكن اللقطة الأخيرة، التمريرة النهائية أو اللمسة الأخيرة لم تكن هناك تمامًا".

وأردف: "هناك أشياء إيجابية بالطبع ولكن في المجمل نحن بحاجة إلى اللعب بشكل أفضل، نحتاج لنفض من الغبار عن أنفسنا والعودة مرة أخرى الأسبوع المقبل، لم نأخذ هذا الزخم معنا في الشوط الثاني رغم أننا بدأنا به المباراة، وسمح ذلك لنيوكاسل بالعودة إلى المباراة".

توتنهام قد خسر الآن باحتساب تعادل اليوم 11 نقطة بسبب الأهداف التي تلقاها في الدقائق العشر الأخيرة من المباريات هذا الموسم، وفي حال لم يحدث ذلك وحصل فريق مورينيو على تلك النقاط لكان وصيفًا خلف مانشستر سيتي حاليًا.

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الجدير بالذكر أن توتنهام بات يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة - بالتساوي مع ليفربول - وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الرابع.