هاري كين هو المنقذ .. ثغرة خطة مانشستر يونايتد الجديدة وتوتنهام مثير للشفقة

ملامح من فوز مانشستر يونايتد على توتنهام

خسر توتنهام أو فاز مانشستر يونايتد في مباراة مصيرية للمدرب أولي جونار سولشاير الذي احتاج للانتصار بعد خسارتين من ليستر سيتي وكذلك ليفربول واستقبل 9 أهداف في لقاءين.

سولشاير قرر ضد توتنهام تغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2 أو بالأحرى 5-3-2 وظهر ذلك في الاعتماد على بيساكا تحديدًا الذي يمتاز بالأدوار الدفاعية أكثر منها الهجومية، بينما لوك شاو انفجر في الشق الهجومي وحملت جهته كل الفرص الخطيرة تقريبًا.

على النقيض، فشل نونو سانتو في الاعتماد على الأسلوب الأنسب، وبدا أنّ الحل الوحيد هو إما تصرف فردي من سون أو كرات ثابتة، وهذا يدل على غياب التخطيط من المدرب والاعتماد فقط على الفرديات.

صحيح مانشستر يونايتد قام بمباراة جيدة، ولكن الأجنحة الخلفية سواء بالنسبة لشاو أو بيساكا لم يكن الأنسب، كما أنّ الثلاثي الدفاعي لم يكن الأفضل والأهم أن منظومة الضغط لم تظهر أي تحسن على الإطلاق.

توتنهام كان سيئًا جدًا فيما يتعلق بالضغط أو التحول من الدفاع للهجوم، ورغم أنّ كين قام بالدور الذي تألق فيه الموسم الماضي، فكان يعود للخلف لاستلام الكرات ومحاولة فتح المساحات لأجل تحركات سون، لكن هاري لم يكن موجودًا على الإطلاق.

هاري كين هو من أنقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أو التعادل، اللاعب استمر في حالة التيه التي يعيشها منذ رفض توتنهام طلبه بالرحيل، فلا يبدو أنّه يود حتى القيام بمجهود إضافي أو يتوقع تحسن وضعية السبيرز.

غياب كين وتراجع أداء سون جعل مهمة مانشستر يونايتد في الدفاع أسهل وأصبح التحرك للهجوم هو الحل الوحيد، ورغم قلة مستوى بيساكا الهجومي لكنّه لم يكن بحاجة كبيرة للعودة إلى الدفاع بسبب قلة تحركات أطراف الفريق اللندني.

الفوز كان ضروريًا، وفكرة 3-5-2 ليست سيئة بالنسبة لمانشستر يونايتد وإن كان من الصعب توقع نجاحها بنفس الأسماء في مباريات أكبر، ولكن ما جعل مهمة سولشاير أسهل هو تراجع توتنهام وفشله دفاعيًا وهجوميًا أو حتى في حالة التحولات المختلفة.

سولشاير مُنح أملًا جديدًا، لكن سانتو أثبت أنّه ليس الرجل المناسب لتوتنهام، وكين أكد أنّه رحل بالفعل حتى لو كان لا يزال بقميص السبيرز، أما رونالدو فطالما توفرت له فرصة التسجيل فاعلم أنّه سيسجل!

اقرأ أيضًا:-

أفضل من صلاح وكين .. هدف وصناعة يعيدان رونالدو للصورة ضد توتنهام!

رونالدو يسحق توتنهام في ليلة ابتعاد تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي