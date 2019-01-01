هاري كين متحمس للتعلم من مورينيو

هاري كين يريد التعلم أكثر من مورينيو في توتنهام

يشعر قائد نادي توتنهام وهدافه هاري كين بشيء من الإثارة والرغبة في اكتساب المزيد من الأنماط في كرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان مورينيو قد تولى قيادة السبيرز منتصف الشهر الماضي عقب إقالة ماوريسيو بوتشيتينو وإسدال الستار على رحلته مع توتنهام والتي امتدت لأكثر من سنوات.

وفي المباريات الأولى تحت قيادة مورينيو، ظهر كين بمستوى أفضل من ذلك الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة من حقبة ماوريسيو بوتشيتينو.

وفي الفترة الحالية، ظهر هداف كأس العالم الأخير بحالة نفسية أفضل، وذكرت المصادر المقربة من توتنهام أن رغبته في الاستمرار مع الفريق قد تضاعفت بوصول السبيشيال وان.

ونجح كين في 7 مباريات لعبها توتنهام تحت قيادة مورينيو في تسجيل 5 أهداف، وقاد خلالهم الفريق إلى 5 انتصارات محليًا وأوروبيًا حسنت من وضع الفريق.

وكان كين قد قال بخصوص المدرب البرتغالي: "مورينيو يمتلك أسلوبه الخاص به وطريقته الخخاصة في القيام بأي شيء، أريد التعلق وفق هذه الطريقة، لقد كانت مسيرتي في المستويات العليا تحت قيادة مدرب واحد فقط، لذا من الجيد أن أخوض تجربة جديدة مع مدرب كمورينيو"

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يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد تحدثت منذ فترة قصيرة عن احتمالية بحث هاري كين عن تجربة جديدة، إلا أن هذه المصادر قد تراجعت في الوقت الحالي.