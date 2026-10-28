"كأس العالم حرمه منها" .. توني كروس يؤمن بأن هذا اللاعب كان أحق بالكرة الذهبية

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هل تعرض هذا اللاعب للظلم في اختيارات المرشحين؟

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يؤمن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد السابق، أن كأس العالم كان له تأثيرًا قويًا على تحديد اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026، والتي حصدها الإنجليزي هاري كين.

"لم يفز أحد بكل شيء بأي حال. وفي عام كأس العالم يصبح الأمر أكثر خصوصية على أي حال. فالبطولة تكتسب وزنًا كبيرًا. لو أخذنا الموسم الماضي فقط، لاعتقدت أن خفيتشا كفاراتسخيليا هو الأحق بها"، قال كروس في بودكاست Einfach mal Luppen، الذي يديره مع شقيقه فيليكس.

خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب خط الهجوم في باريس سان جيرمان، "كان ليكون اختياري"، أكد كروس وأشاد: "لقد كان في نظري أفضل لاعب في أفضل فريق في أوروبا."

وكان كفاراتسخيليا قد لعب دورًا محوريًا في طريق باريس سان جيرمان نحو التتويج مجددًا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إذ حقق في 16 مباراة بالبطولة 17 مساهمة تهديفية قوية للغاية (عشرة أهداف وسبع تمريرات حاسمة) وصنع الفارق كذلك في اللحظات الحاسمة. فقد كان الجورجي هو من سجّل هدف التعادل المهم 1-1 في الفوز المثير 5-4 بذهاب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ ثم أضاف لاحقًا هدفًا ثانيًا.

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خفيتشا كفاراتسخيليا انتزع ركلة جزاء مهمة لباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي مباراة الإياب في ميونخ (1-1) مهّد بعد ذلك عبر تحرك رائع لهدف التقدم الباريسي المبكر بواسطة عثمان ديمبيلي. وفي النهائي أمام آرسنال انتزع كفاراتسخيليا ركلة الجزاء التي حوّلها ديمبيلي بعد ساعة تقريبًا إلى التعادل 1-1 وأبقت باريس سان جيرمان، الفائز لاحقًا بركلات الترجيح، في المباراة.

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وإلى جانب دوري الأبطال، أحرز كفاراتسخيليا مع باريس أيضًا لقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر المحلية وكأس السوبر الأوروبية بالإضافة إلى كأس العالم للأندية بين القارات من الفيفا.

ولكن المشكلة الكبيرة: لم يتأهل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع جورجيا إلى كأس العالم، وبالتالي لم يتمكن، على خلاف الفائز حديثًا بالكرة الذهبية هاري كين أو كيليان مبابي أو لامين يامال مثلًا، من الترويج لنفسه على أكبر المسارح على الإطلاق.

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وحقيقة أن كفاراتسخيليا حلّ رغم ذلك في المركز السادس في الكرة الذهبية 2026 خلف الثلاثي المذكور إلى جانب رودري وليونيل ميسي، هي بالنسبة لكروس إشارة إلى "أنه كان سيحظى بفرص جيدة جدًا من دون كأس العالم. لأن كل من سبقوه كان لهم تأثير كبير في كأس العالم"، على حد قول لاعب المنتخب الألماني السابق. وافترض كروس: "لو لم يخض مبابي كأس العالم، لما كان ضمن الخمسة الأوائل. وحتى لامين كان سيجد صعوبة في أن يكون ضمن الخمسة الأوائل من دون لقب كأس العالم."

مبابي ولامين يامال وكين في دائرة الضوء في كأس العالم

قدّم مبابي في البطولة في أمريكا الشمالية مع فرنسا، صاحبة المركز الرابع، العديد من المستويات المميزة، وتوّج هدّافًا برصيد عشرة أهداف. ورغم أن لامين يامال لم يبرز في كأس العالم بأرقامه الشخصية (هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة)، إلا أنه وضع نفسه بنضج هائل في خدمة الفريق بالكامل وفاز في النهاية مع إسبانيا باللقب بالفعل.





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وقاد كين إنجلترا، التي انتهى بها الحال في المركز الثالث، بشكل رائع بصفته القائد، وأنقذ الأسود الثلاثة مثلًا في دور الثانية والثلاثين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (2-1) من فضيحة عبر ثنائية، وكان أحد اللاعبين الحاسمين في الفوز 3-2 بدور الستة عشر على المكسيك المضيفة المشاركة.

ولذلك فإن مهاجم بايرن ميونخ هو بالنسبة لكروس فائز مستحق بالكرة الذهبية، التي كانت نتيجتها "مفتوحة كما لم تكن من قبل". وما الذي يميّز كين عن مبابي ولامين يامال، اللذين أكملا منصة التتويج؟ "إنه الوحيد الذي لم يطلق حملة ترويجية لنفسه"، كما لفت كروس الانتباه.

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وما قصده اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بذلك: كان مبابي ولامين يامال قد روّجا لنفسيهما علنًا وبشكل هجومي للغاية أحيانًا في الأسابيع التي سبقت حفل تسليم الكرة الذهبية يوم الاثنين. فقال نجم برشلونة مثلًا: "لأكون صادقًا: أعتقد أنني أستحق هذه الجائزة هذا العام، بناءً على ما فزت به." أما مهاجم ريال مدريد مبابي فوصف نفسه باختصار بأنه "المختار"، وبدا واثقًا من الفوز: "لم يكن أي لاعب أفضل مني الموسم الماضي." في المقابل، لم تخرج مثل هذه التحديات المتباهية من فم كين، ومع ذلك فقد تفوّق بفارق ضئيل عن الفرنسي.

كفاراتسخيليا يغيب لفترة طويلة، وفرصه في الكرة الذهبية 2027 مهدرة بالفعل أيضًا

كانت لدى كفاراتسخيليا في المقابل، قرب موعد منح الكرة الذهبية، هموم مختلفة تمامًا عن ترتيبه على أي حال. فقد تعرّض لاعب المنتخب الجورجي مؤخرًا في فوز باريس سان جيرمان 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لتمزق في الرباط الصليبي وسيغيب لأشهر، وربما لن يتمكن من اللعب هذا الموسم على الإطلاق.





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"لماذا أنا؟ لم أترك أبدًا أي شيء للصدفة. كنت على الأرجح قد استعددت لهذه المباراة بشكل أفضل من أي وقت مضى. ظننت أنني مستعد لكل شيء، لكن ليس لهذا"، هذا ما كتبه كفاراتسخيليا المنكسر على إنستجرام.

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وبسبب الغياب الطويل، فإن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية 2027 مهدرة الآن بالفعل، وفي 2028 سيحتاج على الأرجح إلى تقديم عروض جيدة في بطولة اليورو ليكون مرشحًا للقب.

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وأما بالنسبة للمسابقة الماضية نسخة 2024 في ألمانيا، فقد تأهل كفاراتسخيليا ورفاقه على الأقل، بل وبلغوا دور الستة عشر، حيث كانت المحطة الأخيرة أمام إسبانيا (1-4) التي توّجت لاحقًا بطلة لأوروبا. ولم يُحدد بعد مَن ستواجه جورجيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا المقبلة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا.