هاري كين .. طفرة مؤقتة تحت تأثير مورينيو أم المهاجم الأفضل في العالم؟!

هل المستوى الحالي لهاري كين يؤهله ليكون المهاجم الأفضل في العالم دون منازع في الوقت الحالي؟

هناك نجوم طالما اعتقدنا أنهم من أفضل اللاعبين في العالم، لكنهم لم يكونوا قط الأفضل على الإطلاق أو حتى في مراكزهم، وربما حتى في فرقهم.

الأمثلة عديدة فهناك في برشلونة كان هناك لويس سواريز ونيمار دا سيلفا، وكل واحد منهما كان الأفضل في مكانه بالفريق، لكنه ليس الأفضل في الفريق نفسه بوجود ليونيل ميسي.

حتى أمثال روبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي وباولو ديبالا وواين روني من قبل وتشافي هيرنانديز وغيرهم لم يكونوا الأفضل في العالم بالرغم من أن تواجدهم في فترة زمنية مختلفة كان ليجعلهم هكذا، لكنهم تواجدوا بالتزامن مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

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المعضلة نفسها نواجهها اليوم مع هاري كين، الذي لطالما تم اعتباره من أحسن المهاجمين في العالم، لكن لم يقل شخصًا في أحد الأيام بقناعة تامة أنه رأس الحربة الأفضل في العالم على الإطلاق في وجود أمثال كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي ولويس سواريز وتشيرو إيموبيلي وغيرهم من الأسماء التي تقاتل بعضها البعض كل عام على الألقاب الفردية.

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بداية غريبة لكين

تلك الفرضيات لم يتم طرحها حتى في أفضل مواسم هاري كين التهديفية السابقة عندما كان ينافس نفسه على لقب الهداف، وحتى عندما كان يلاحق صلاح في رقمه القياسي، لكن مع بداية الموسم الجديد تغير كل شيء.

هاري كين بدأ الموسم الجديد متفجرًا في التسجيل والصناعة كما لم يكن من قبل أبدًا، بل كما لم يكن أي لاعب من قبل سوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

حتى أن محمد صلاح في أفضل مواسمه والذي كان الموسم الأول له مع ليفربول لم تكن بدايته بتلك القوة في كل البطولات بنفس المستوى في التسجيل والمشاركة في بناء اللعب وصناعة الأهداف.

الأفضل في الدوري الإنجليزي؟

دون أدنى شك فهاري كين هو المهاجم الأفضل في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري والأكثر تكاملًا بين الجميع.

كين يشارك في بناء اللعب، وينتهز أصغر الفرص لتسجيل الأهداف، كما أنه والأهم من كل ذلك يصنع الأهداف بمعدلات أعلى من تسجيلها وهو أمر غير معتاد أبدًا بالنسبة لرأس الحربة، لكنه سلوك محمود للغاية.

لو قمنا بمقارنة كافة قرنائه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن نجد لاعب بنفس الفاعلية على المرمى، ربما يقترب بعضهم منه لكن لا أحد يتفوق عليه أو يساويه.

الأفضل في العالم؟ حاليًا أم في المطلق؟

حسنًا لنوضح وجهة النظر هنا علينا أن نضع أسس تحديد رأس الحربة الأفضل في العالم، أولًا عليه تسجيل أغلب الفرص التي تأتي أمامه.

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ثانيًا على رأس الحربة الأفضل في العالم أن يساهم في بناء اللعب مع فريقه بشكل معقول يمنحهم الإضافة والمساحات في بعض الأحيان وفي نفس الوقت لا يؤثر على غلته التهديفية.

ثالثًا عليه بشكل مستمر أن يتفهم أن لعبة كرة القدم هي لعبة جماعية، وأن كل مرة يتواجد بها في بالكرة في مواجهة المرمى هناك فرصة ليست بالضئيلة أن أحد زملائه في موقف أفضل منه، وأن تمرير الكرة لذلك الزميل في تلك اللحظة يضمن هدفًا للفريق.

وعند مراجعة الثلاث نقاط نجد أن هاري كين يجيدهم بشكل فائق وغير مسبوق بالنسبة له، وغير موجود بنفس الكيفية بين بقية المهاجمين في العالم.

لذلك للإجابة على هذا السؤال فهاري كين هو أفضل رأس حربة في العالم بالوقت الحالي، وأرقامه تقول ذلك بشكل واضح حتى وأن تساوى معه ليفاندوفسكي في عدد الأهداف أو تفوق عليه كريستيانو رونالدو في معدل التهديف بالنسبة لدقائق المشاركة.

كين يتفوق على الثنائي وغيرهم من كافة نجوم الخط الأمامي في العالم حاليًا في مجموع الثلاث نقاط الرئيسة الخاصة بتقييم كل رأس حربة.

لكن بشكل عام، في السنوات الماضية والسابقة سيكون منح هاري كين لقب المهاجم الأفضل في العالم ظالمًا للبعض، خاصة أن كين نفسه مر بفترات سيئة كثيرة في الأعوام الماضية.