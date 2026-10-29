هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
imago-sport-1085114547.jpgPRESSE SPORTS
Jeroen van Poppel
ترجمه

بين رغبة هاري كين وشرط بايرن ميونخ .. جديد تجديد عقد صاحب الكرة الذهبية 2026

انتقالات
بايرن ميونخ
هاري كين
الدوري الألماني

يوشك بايرن ميونخ على الخروج عن سياسته التعاقدية الصارمة من أجل هاري كين. سيجدد المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، الذي فاز يوم الاثنين بجائزة الكرة الذهبية، عقده حتى منتصف عام 2029.

ووفقًا لفابريتسيو رومانو، فإن تجديد العقد قد اكتمل تقريبًا. ولا يزال كين مرتبطًا حاليًا بأليانز أرينا حتى منتصف عام 2027، لكن بايرن يرغب بشدة في مواصلة التعاون مع أفضل لاعب في العالم.

ووفقًا للصحفي الألماني رافائيل هونيجشتاين، كان كين يفضل تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات، مما يعني أنه سيظل مرتبطًا بالنادي حتى ما قبل عيد ميلاده السادس والثلاثين مباشرةً. لكن بايرن ميونخ يرى أن هذه المدة طويلة جدًّا، ويختار مدة سنتين، ربما مع خيار يمنح الطرفين مرونة إضافية.

وفي البرنامج الصباحي على قناة «توك سبورت»، أكد هونيجشتاين أن التوقيعات لم تتم بعد، مضيفًا: «الأمر شبه منتهٍ. لم يتبقَ سوى وضع اللمسات الأخيرة».

كما ألمح كارل-هاينز رومينيجه؛ عضو مجلس الأشراف في النادي، إلى أن بايرن ميونخ سيستثني كين من القاعدة: «في الماضي كنت سأقول: يجب منح اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين عقودًا لمدة عام واحد فقط. لكن هناك استثناءات إذا كنت مقتنعًا بقيمة لاعب ما. ونحن مقتنعون بقيمة هاري»، هكذا صرح لصحيفة Abendzeitung.

المباريات التالية
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

31 أكتوبر 2026

دورتموند

دورتموند

ويشير رومينيجه في هذا الصدد إلى اللياقة البدنية لكين، الذي تعرض لإصابة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات. وعادةً ما يتخذ بايرن موقفاً أكثر حذراً: فقد حصل مانويل نوير البالغ من العمر أربعين عاماً مؤخراً على عقد لمدة عام واحد، في حين كان على توماس مولر مغادرة النادي في عام 2025 وانتقل إلى فريق فانكوفر وايتكابس.

ويعزو كين مكانته الاستثنائية داخل بايرن جزئيًا إلى إنتاجيته التهديفية: فقد سجل 146 هدفًا في مواسمه الثلاثة الأولى، وبلغ رصيده هذا الموسم عشرة أهداف في اثني عشر مباراة.

ويوم الاثنين الماضي، توج كين إنجازاته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد تسجيله 73 هدفًا مع ناديه ومنتخب بلاده. وتفوق على كيليان مبابي ولامين يامال ليصبح سادس لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة على الإطلاق. علاوة على ذلك، أعاد إلى بايرن ميونخ الفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد 45 عامًا، ليحذو حذو جيرد مولر وفرانز بيكنباور ورومينيجه.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل