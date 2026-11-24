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يضع بايرن ميونخ ريكاردو بيبي نصب عينيه بديلًا محتملًا لهاري كين، وفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت. وبسبب الإصابة طويلة الأمد التي يعاني منها الفائز بالكرة الذهبية، بات مهاجم آيندهوفن البالغ من العمر 23 عامًا مطروحًا كصفقة محتملة لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

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وتعرض كين للإصابة خلال المباراة التي خاضها فريقه على أرضه أمام كولن (1-1)، إذ أصيب بتمزق في أحد أربطة كاحله الأيسر. وبات معروفًا الآن أن النجم الإنجليزي سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ويعاني العملاق الألماني من نقص واضح في مركز رأس الحربة، ويُقال إن الإصابة سرّعت وتيرة البحث المستمر منذ فترة عن مهاجم إضافي جيد.

وبحسب الوسيلة الإعلامية الإيطالية، كان بيبي مدرجًا بالفعل على قائمة النادي البافاري في الصيف الماضي.

ويُنظر إليه كخيار جدي بفضل صغر سنه وقيمته السوقية التي تبلغ نحو 30 مليون يورو، فضلًا عن خبرته في البوندسليجا خلال فترته مع أوجسبورج.

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وتعافى اللاعب الأمريكي تمامًا من إصابته، لكنه يكتفي هذا الموسم حتى الآن بدور المهاجم الثاني خلف سفين ميناس في آيندهوفن.

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ويمتد عقد بيبي حتى منتصف عام 2030. وكان النادي القادم من برابانت قد تعاقد مع الهداف في صيف 2023 قادمًا من أوجسبورج مقابل نحو 11 مليون يورو.

وحتى الآن، ارتدى بيبي قميص نادي آيندهوفن الهولندي في 114 مباراة، سجل خلالها 49 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة.

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ومع بطل هولندا 27 مرة، توّج المهاجم بلقب الدوري ثلاث مرات ودرع يوهان كرويف مرتين، من بين ألقاب أخرى.