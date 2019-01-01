هاري كين: أنا جاهز للعب الآن

هاري كين يتحدث عن إمكانية مشاركته مع توتنهام في نهائي دوري أبطال اوروبا أمام ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام إنه يشعر بالجاهزية التامة ويستطيع اللعب بداية من الآن بعد مشاركته في التدريبات الأخيرة.

وكان هاري كين قد شارك مع توتنهام في التدريبات يومي السبت والأحد استعدادًا للمباراة المنتظرة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال اوروبا.

وينتظر عشاق كرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام والذي سيحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال هاري كين إنه يشعر بالجاهزية بداية من الآن، ولكن الأمور كلها في يد الجهاز الفني والطبي للفريق والمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وأضاف: "لدينا الكثير من الطموحات حول هذه المباراة، سأبذل كل ما في وسعي خلال الوقت المتبقي حتى أصل للمباراة بجاهزية تامة"

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يذكر أن ليفربول كان قد وصل إلى المباراة النهائية بعدما أقصى برشلونة من الدور نصف النهائي، بينما نجح توتنهام في إقصاء مفاجأة البطولة أياكس أمستردام من الدور ذاته.