كتيبة المدرب دافيد أنشيلوتي أحدثت المفاجأة وأسقطت نظيرتها بقيادة فينسنت كومباني بثنائية مقابل هدف وحيد، في انتصار هو الأول لليل في النسخة الجارية من البطولة القارية.

تقدم البافاري أولًا بهدف المداف دايوت أوباميكانو في الدقيقة 15، لكن أصحاب الأرض عادوا بثنائية أياسي أويدا وألكساندر بافلوفيتش "بالخطأ في مرماه"، في الدقيقتين 62 و65 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بايرن ميونخ عند ثماني نقاط في المركز الـ15، فيما ارتقى ليل للمركز الـ29 برصيد أربع نقاط.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين ليل وبايرن ميونخ، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

الهزيمة الأولى بتشكيل "مرقع"

قبل مواجهة الليلة، الجميع كان يترقب "كيف سيدير فينسنت كومباني الوضع في ظل الغيابات المؤثرة في الفريق؟!".

الفريق الألماني افتقد كتيبة كاملة في الهجوم بغياب هاري كين، مايكل أوليسي، إسماعيل صيباري، مع بقاء الثنائي جمال موسيالا ولويس دياز على مقاعد البدلاء كونهما عائدين مؤخرًا من الإصابات.

لكن كومباني فاجأ الجميع بتشكيل "مُرقع" هو الأغرب، يكفي أن تعلم – عزيزي القارئ – أنه اعتمد على "الظهير" كونراد لايمر كرأس حربة، لتعويض غياب هاري كين، أما الظهير الآخر ناثانيال براون فلعب كجناح أيسر، والطرف الأيمن تولى لينارت كارل مسؤوليته .. ثلاثي ضاعت معه الهوية الهجومية لبايرن سواء على صعيد الصناعة أو التهديف، فحتى الهدف الوحيد الذي سُجل جاء بفضل عرضية ضربة ركنية، تبعها أوباميكانو برأسية في الشباك الفرنسية.

نتيجة كذلك .. الهزيمة الأولى على الإطلاق لبايرن ميونخ في الموسم الجاري بمختلف البطولات، وفي أوروبا تحديدًا، لكنها تبقى "مُرة" قياسًا على مستوى الخصم.

البافاري في أوروبا تحديدًا لم يُهزم أمام فرق بحجم آرسنال (2-2)، وأتلتيكو مدريد (2-0)، لكن السقوط الأول أتى على يد فريق لم ينتصر قط في دوري الأبطال 2026-27.

عودة كومباني لعادته القديمة

قد تبدو الهزيمة منطقية – إلى حدٍ ما – بالنظر لظروف بايرن ميونخ، لكن هذا لا يعفي فينسنت كومباني؛ المدير الفني للفريق، من المسؤولية، وهنا سنتحدث تحديدًا عن توظيفه للايمر كرأس حربة..

بالعودة للوراء لموسم 2024-25، حيث فترة كومباني الأولى مع بايرن ميونخ، كان الإعلام الألماني يلومه على تهميش لاعبي أكاديمية النادي.

حينها رغم الانتقادات إلا أن كان عذره حاضرًا كونه كان مدربًا جديدًا، يحتاج لتثبيت أقدامه أولًا فلا مجال للمجازفة، وبالفعل تغير الوضع بداية من موسم 2025-26.

لكن مواجهة ليل الليلة فتحت عيب كومباني في موسمه الأول مع البافاري من جديد، تجسيدًا للمثل العربي الشهير "عادت حليمة لعادتها القديمة"، فلِمَ الاعتماد على لايمر كرأس حربة في وجود الموهبة نواه كودجو إيفورا على مقاعد البدلاء؟!

كومباني حتى عندما فكر في صاحب الـ19 عامًا، لم يدفع به سوى في الدقيقة 81 بدلًا من لينارت كارل، في وقت كان يحتاج له منذ بداية الشوط الثاني، على الأقل!

علامة الاستفهام الأكبر

تفضيل لايمر على إيفورا لتعويض غياب هاري كين لم يكن الأغرب، بل كانت علامة الاستفهام الأكبر في التوقيت الذي قرر به فينسنت كومباني التدخل لتعديل التشكيل، في "شوط المدربين"..

المدرب البلجيكي لم يبدأ تغييراته سوى في الدقيقة 76 من عمر المباراة، فدفع بجمال موسيالا ولويس دياز وتيم بايندر في الهجوم بدلًا من توم بيشوف، يوسيب ستانيشيتش وهيروكي إيتو .. نعم! سحب بيشوف؛ الأفضل على الإطلاق في صفوف بايرن ميونخ وترك براون وكارل داخل الملعب.

وفي الدقيقتين 81 و90، دفع بإيفورا وجوناثان تاه بدلًا من كارل وكيم مين جاي.

الغريب أن كومباني انتقد أكثر من مرة في الموسم الجاري على إثر تغييراته المتأخرة، كون الفريق يدفع فاتورة ذلك، ومنها التعادل أمام آرسنال على سبيل المثال، ومع ذلك لم يتدخل أمام ليل إلا في الربع ساعة الأخيرة!

"خليفة كومباني" يحرجه .. وهدف كوميدي يلخص ليلة بايرن ميونخ

الختام مع صانع الهدف الأول لليل المدافع البلجيكي ناثان نجوي..

في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، رفض فينسنت كومباني اعتبار نجوي خليفته في بلجيكا، مؤكدًا أنه يسير في طريقه الخاص ويتطور كثيرًا، فحضر بصمته في المباراة أمام أعين الأول دفاعًا وهجومًا.

على الصعيد الهجومي، كان صاحب الـ23 عامًا من مرر التمريرة الحاسمة قبل هدف أياسي أويدا، بخلاف خلقه لفرصة محققة لزملائه، لم يترجموها لهدف.

أما دفاعيًا فلم يخسر نجوي أي مواجهة ثنائية مع نجوم بايرن ميونخ، فيما استرد الكرة سبع مرات ولم يخسرها سوى أربع مرات فقط، ووصلت دقة تمريراته لـ94%.

أما تلخيص ليلة بايرن ميونخ "المثيرة للشفقة" أمام ليل، فهدف الفريق الفرنسي الثاني هو خير شاهد، حيث وضع ألكساندر بافلوفيتش الكرة في شباك بايرن ميونخ بعدما اصطدمت في المرة الأولى بالقائم بعد تسديدة الجناح الفرنسي إيثان مبابي!