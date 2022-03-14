"هارون كمارا موهبة ممتازة والجماهير سبب إهداره للفرص السهلة"

نجح هارون كمارا مهاجم الاتحاد هذا الموسم في إحراز 6 أهداف خلال 17 مباراة لعبها في الدوري السعودي، ولكنه رغم ذلك يتعرض للكثير من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية.

الاتحاد تعاقد مع كمارا صيف 2019 بعد صراع كبير مع النصر والأهلي والهلال، وقد دفع لضمه مبلغًا كبيرًا لصالح القادسية تجاوز الـ21 مليون ريال سعودي.

ولم ينجح صاحب الـ24 عامًا في تقديم الأداء المتوقع والمطلوب في جدة، وظل بديلًا لمهاجمي الفريق وآخرهم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي انفجر منذ ارتدائه قميص العميد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

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عبد الله خوقير لاعب الوحدة السابق أكد أن كمارا يمتلك موهبة عظيمة خاصة من حيث السرعة والمرونة، مشيرًا إلى أن الضغوطات الجماهيرية الكبيرة هي سبب إهداره للفرص السهلة.

وأضاف عبر برنامج "المنصة مع البكيري" "التكوين البدني والمرونة التي يمتلكها كمارا مميزة جدًا، ولكنه أسير للضغوطات الجماهيرية التي تجعله يضيع الفرص السهلة".

خوقير لم يكتف بتشخيص المشكلة بل أوجد الحل كذلك، بقوله "كمارا يحتاج للكثير من المباريات والعمل التكنيكي، سيكون مكسبًا مهمًا للاتحاد".

ورغم تواضع أرقام كمارا هذا الموسم إلا أنها تبقى أفضل خلال فترته مع الاتحاد، إذ لم يُسجل اللاعب في الموسمين الماضيين سوى 3 أهداف وصنع مثلهم.

كمارا لعب 37 مباراة مع ناديه السابق القادسية، ترك خلالها بصمته على 16 هدفًا بإحراز 11 وصناعة 5.