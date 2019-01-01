هارفي إليوت - بيل الجديد، مفاجأة ليفربول السارة

يستعد اللاعب البالغ من العمر للانتقال إلى ليفربول قادمًا من فولهام بعد أن جذب الاهتمام بفضل موهبته الكبيرة

إذا أردنا ان نحكم على مدى ثقة النجم الصاعد هارفي أليوت في نفسها فيكفينا رؤية قصة شعره الجريئة التي اختارها.

يمكن بسهولة ملاحظة أن نجم ليفربول الجديد هو أحد معجبي جاريث بيل، وتمتد أوجه التشابه بين الاثنين حتى في قصة الشعر..

مثل بيل، فيمتلك إليوت قدم يُسرى ذهبية، ولمع اسم بيل في سماء كرة القدم الإنجليزية قبل بلوغه الـ17 من عمره، وهو نفس الحال بالنسبة لإليوت.

يستعد إليوت للوصول إلى ميرسيسايد - تم إبرام الصفقة لكن ليفربول يتردد في الإعلان عنها أثناء محاولته التفاوض بشأن تعويض مناسب مع فولهام، الذي كان له الفضل في اكتشاف موهبته.

ويعد إليوت أصغر لاعب يمثل فولهام، حيث ظهر لأول مرة في مباراة الدور الثاني لكأس كاراباو في ميلوول في سبتمبر الماضي ، والذي لم يتجاوز عمره 15 عامًا و 173 يومًا

إنه أيضًا أصغر لاعب يُشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، حيث ظهر كبديل في مباراة فولهام أمام ولفرهامبتون في مايو الماضي. كان الرقم القياسي السابق، يحتفظ به لاعب آخر من فولهام وهو ماثيو بريجز، لمدة 12 عامًا.

أولئك الذين راقبوه مع فرق شباب فولهام، أو مع منتخب إنجلترا تحت سن 17، يثقون إن لديه القدرة على التألق، دون أن يكون العمر حاجزًا بالنسبة له

يقول داني مورفي، الذي لعب مع ليفربول وقائد فولهام السابق "إنه لاعب خطير ورائع، إنه يتمتع بالقوة ولديه أقدام جيدة".

ووصف توم كايرني، قائد فولهام الحالي، اللاعب المولود في ساري بإنه نجم صاعد، وقال "يقوم ببعض الأمور الساحرة، التي تجع الجميع يقول .. واو!".

وصف توم كايرني، ربان السفينة الحالي ، النجمة المولودة في ساري بأنها "ضجة كبيرة" وتحدث عن إيمان إليوت "المخيف".

على الرغم من أنه لعب كجناح أيمن، لكن إليوت يلجأ دائمًا للاختراق من العمق للاستفادة من قوة تسديداته.

لا يزال الجميع يتذكر تمريرته الحاسمة الرائعة لفريق فولهام تحت 23 عامًا أمام مانشستر يونايتد، كما أظهر مقطع فيديو آخر نشره الحساب الرسمي لفولهام هدفه الأنيق أمام بيرمنجهام من مسافة 18 ياردة.

لا غرابة في أن أندية كبيرة كانت ترغب في ضم اللاعب مثل مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي، لكن في النهاية ليفربول هو من فاز بالصفقة.

The technique here… 🤪



Harvey Elliott's volley is a contender for our October GOTM award! 💥



Have your say: https://t.co/egyLRFJTIj #COYW pic.twitter.com/nkbLVRzk8N — Football Club (@FulhamFC) 13 November 2018

انتهى ارتباط إليوت مع فولهام في نهاية يونيو الماضي، وفشل فولهام في الحفاظ على جوهرته.

ليفربول هو خطوة أحلامه. على الرغم من أنه نشأ في تشيرتسي، على بعد بضعة أميال غرب لندن، إلا أن إليوت معروف عنه حبه لليفربول، لكن لديه صورة شهيرة أخرى وهو يرتدي قميص ريال مدريد.

وسيكون على ليفربول تعويض فولهام على تلك الصفقة، وتؤكد المصادر لموقع جول إن قيمة التعويض قد تصل إلى 6.5 مليون إسترليني.

في هذه الأثناء، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى السرعة التي يمكن أن يترك بها إليوت بصمته.