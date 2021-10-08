هاجمه وطالب وزير الإعلام بإيقافه .. المريسل "يصطاد" وليد الفراج

يبدو أنها ستكون معركة شرسة بين الإعلاميين

شن الإعلامي عبد العزيز المريسل هجومًا لاذعًا على زميله وليد الفراج، مطالبًا وزير الإعلام بحسابه وإيقافه عن استفزاز جمهور النصر، وذلك عبر عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ما هي قصة الخلاف بين المريسل والفراج؟

الفراج كان قد استضاف سعد العفالق رئيس نادي الفتح وسأله عن أصعب لحظة مرت عليه خلال مباراة السعودية واليابان مساء الخميس في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، فأجاب أنها لحظة إحراز هدف الفوز من لاعب الفريق فراس البريكان.

وهنا احتفى الفراج بتلك اللحظة وباحتفال الفتح بولدهم ولاعبهم، وأكد بعدها أن الفرصة التي منحها النادي للبريكان بعدما كان لا يلعب مع النصر هي السبب الأهم في تطوره وانضمامه للمتنخب وتقديمه لهذا الأداء الجيد.

المريسل "اصطاد" كلمات الفراج تلك ونشر مقطع فيديو قديم له وهو يُنكر على جماهير النصر الاحتفاء ودعم سعد الشهري مدرب منتخب الشباب السعودي حين تُوج بكأس آسيا للشباب، مشيرًا إلى أنه ابن نادي الاتفاق لأنه تدرج في فئاته السنية ومن حق الاتفاق فقط وصفه بولدهم والاحتفال به.

ما هي رسالة المريسل لوزير الإعلام السعودي حول الفراج؟

المريسل نشر مقطعي الفيديو للفراج ليُظهر تناقضه، وكتب معلقًا "من الواضح أن وليد الفراج لا تهمه وزارة الإعلام ولا منصة شاهد، هو يتعمد استفزاز النصراويين ولا رقيب ولا حسيب، فهل هناك من يدعمه على هذه الأفعال؟ نحتاج إجابة شافية من وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي وسنقدم جزء من استفزازاته التي لا حصر لها".

من الواضح ان #وليد_الفراج لاتهمه وزارة الاعلام ولامنصة شاهد

هو يتعمد إستفزاز النصراويين ولارقيب ولاحسيب

فهل هناك من يدعمه على هذه الافعال !؟

نحتاج اجابة شافية من وزير الاعلام المكلف ماجد القصبي

وسنقدم جزء من استفزازته التي لاحصر لها @waleedalfarraj @malkassabi @ShahidVOD

. https://t.co/nG2gztULOQ pic.twitter.com/LMHhqZH0qb — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 8, 2021

ومن ثم نشر تغريدة أخرى أشار خلالها لتحدثه مساء اليوم في "مساحة" عن استفزاز الفراج للنصر وجمهوره، وكتب موجهًا رسالة جديدة لوزير الإعلام "من يدعم استفزاز وليد الفراج للنصراويين يا وزير الإعلام؟".

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