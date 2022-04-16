هاتريك مبهر وسطوع منفرد .. أرقام مميزة لرونالدو ضد نوريتش سيتي

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في السطوع عاليًا، خلال فوز الشياطين الحمر على نوريتش سيتي بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

يونايتد نجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أولد ترافورد، ليحافظ على حظوظه في التواجد ضمن الأربعة الكبار بنهاية الموسم.

ونجح رونالدو في تسجيل ثلاثية الشياطين الحمر كاملة، بينما جاءت ثنائية نوريتش عن طريق كيران دويل وتيمو بوكي.

ماذا قدم رونالدو ضد نوريتش؟

صاحب الـ37 سنة لعب 35 تمريرة خلال اللقاء، ووصلت دقة تمريره إلى 91.4% وقام بالتحامين ناجحين و5 التحامات غير ناجحة.

ومن الناحية الهجومية سجل 3 أهداف وسدد 5 كرات على المرمى وكرتين خارجها، وصنع فرصة وحيدة لفريقه.

وجاء الاستثناء الوحيد في ليلة رونالدو هو إسهامه الدفاعي، حيث لم يقطع أو يشتت أو يفتك أي كرة وتصدى لتسديدة واحدة فقط.

ما هو موقف يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 54 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بالتساوي مع آرسنال.

وتزداد آمال الفريق بذلك في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يبعده 3 نقاط فقط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

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