"هاتريك" سواريز يزين سداسية الشارقة في "تعاون" كارتيرون

فوز كاسح للشارقة على التعاون

تلقى التعاون السعودي هزيمة ثقيلة للغاية أمام الشارقة الإماراتي بـ6 أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون لم يضع يده على نقاط القوة في فريقه، بعد أن خسر لقاء الجولة الماضية بعد أن كان متصدرًا لمجموعته قبل استئناف المنافسات.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الإماراتي بهدف دون رد، أحرزه سيف راشد ناصر في الدقيقة 46 قبل انتهاء النصف الأول بدقائق قليلة.

المزيد من الفرق

وفي الشوط الثاني، حاول التعاون من العودة مجددًا إلى اللقاء ولكن الشارقة لم ينتظر كثيرًا لمضاعفة النتيجة، حيث أحرز ويلتون سواريز الهدف الثاني.

محمد آل عبدالله انتظر فقط 5 دقائق من أجل إحراز الهدف الثالث، قبل أن يعود ويلتون سواريز لتسجيل الهدف الرابع لفريقه والثاني له، وسجل الهاتريك في الدقيقة 61.

واختتم الأهداف كايو فيرنانديز في الدقيقة 68، ليتلقى التعاون هزيمة نكراء ومفاجئة ، ووضعته في أزمة بمجموعته في دوري أبطال آسيا.

وكان في نفس المجموعة حقق الدحيل فوزًا هامًا على نظيره بيرسبوليس، بهدف دون رد، ليخطف صدارة المجموعة وتصبح ترتيب المجموعة في الوقت الحالي على النحو التالي:

الدحيل في الصدارة بـ9 نقاط، ومن خلفه الشارقة بـ7 نقاط ومتساويًا مع بيرسبوليس بنفس النقاط، ويأتي أخيرًا الشارقة بـ4 نقاط.