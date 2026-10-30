فيديو | أسطورة الهلال يسخر من ثلاثية رونالدو في الهلال: أحمد عطيف يسجلها الآن وهو عنده تمزق!

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النجم البرتغالي يقترب خطوة جديدة من حلمه

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سخر محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، من الثلاثية التي أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الخلود، مشيرًا إلى أنها لم تكن بهذه الصعوبة.

وكان رونالدو قد اقترب خطوة جديدة من حلمه بتسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية، بعدما أحرز "هاتريك" ضد الخلود، ليتبقى له 15 هدفًا فقط لتحقيق هذا الإنجاز المنتظر.

ماذا حدث؟

النصر نجح في انتزاع 3 نقاط جديدة في سباق الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي، بعدما انتصر على الخلود 5/3، في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.

العالمي سجل خماسيته؛ بواسطة كل من "البرازيلي أنجيلو جابرييل، السنغالي ساديو ماني والأسطورة كريستيانو رونالدو (هاتريك)"، في الدقائق 24 و38 و66 و72 و81.

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أما الخلود؛ فأحرز أهدافه الثلاثة عن طريق الكاميروني أنطوان لويك إيسومبا والفرنسي جوليان دومينيجيز "ثنائية"، في الدقائق 16 و45+2 و90+4.

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سخرية الدعيع

وقال حارس الهلال السابق في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" مع الإعلامي خالد الشنيف:"أهداف رونالدو من منطقة الستة كلها، أحمد عطيف يمكنه تسجيلها وهو يعاني من تمزق".

ومن جانبه رد عليه الشنيف قائلًا:"أعظم المهاجمين يسجلون بهذه الطريقة، يجب تواجده في المكان المناسب من أجل إحراز الأهداف".

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استعراض للثلاثية

وخلال هذا الحديث، قام البرنامج باستعراض أهداف رونالدو بالترتيب، وقال الدعيع عنها:"الأطراف تساعده، انظر إلى مكانه في الهدف الأول، والثاني الكرة جاءت له في موقع طبيعي للتسجيل بهذا الطول الذي يتمتع به".

وأوضح:"جواو فيليكس هو من ساعد كريستيانو وتسبب في تسجيله الهاتريك، وبالنسبة للهدف الثالث ستجد الكرة على خط الستة أيضًا".

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ما هو القادم للنصر؟

وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 28، في "وصافة" دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 12، في "المركز العاشر".

ويستعد النصر للعب أمام باختاكور الأوزبكي يوم 2 نوفمبر المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ملاقاة الحزم يوم 6 من نفس الشهر، ثم يلعب أمام القادسية يوم 20 بعد انتهاء فترة لاتوقف الدولي.