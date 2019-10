هاتريك "البديل" مبابي يفجر أرقام دوري الأبطال

المهاجم الفرنسي يواصل التألق..

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري الأبطال، رقماً كبيراً من جانب كيليان مبابي.

جاء ذلك حيث حل المهاجم بديلاً في الدقيقة 52، ليسجل هاتريك في الدقائق 61 و79 و83، في المباراة التي انتهت بفوز باريس 5-0.

2008 - Kylian Mbappé is the 1st substitute to score 3+ goals in a game since Joseba Llorente with (v Aalborg) in October 2008. Crazy. #BRUPSG pic.twitter.com/5DWL8QcrwQ — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2019

النتيجة جعلت مبابي أول بديل يسجل هاتريك في دوري الأبطال منذ جوسيبا يورينتي مع فياريال ضد ألبورج، تحديداً في أكتوبر 2008.

→ 52'

⚽️ 61'

⚽️ 79'

⚽️ 83'



Kylian Mbappé is the youngest player in Champions League history to score a hat-trick as a substitute. 🤩 pic.twitter.com/A6zoxYd6VR — Squawka Football (@Squawka) October 22, 2019

بالتالي أيضاً صار أصغر من يسجل هاتريك كبديل في المسابقة ذاتها.

👶 - Most Champions League goals before turning 21 years old



17 - Kylian Mbappé🇫🇷

12 - Karim Benzema🇫🇷

9 - Patrick Kluivert🇳🇱

8 - Raúl🇪🇸

8 - Obafemi Martins🇳🇬

8 - Lionel Messi🇦🇷

8 - Javier Saviola🇦🇷

7 - Thierry Henry🇫🇷#UCL #CLUPSG — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 22, 2019

أما عن السجل التهديفي للاعبين في دوري الأ[طال قبل أن يكملوا عامهم الحادي والعشرين، يحتل مبابي الصدارة بـ17 هدفاً، متفوقاً على كريم بنزيما (12) وباتريك كلويفرت (9) وراؤول جونزاليس وأوبافيمي مارتينز وليونيل ميسي وخافيير سافيولا (8) وتييري هنري (7).