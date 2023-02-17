هاتاي سبور: تذكرة طيران كادت أن تنقذ كريستيان أتسو قبل الزلزال!

الزلزال حدث في أسعد الليالي بحياته

أصدر نادي هاتاي سبور التركي، بيانًا رسميًا للحديث عن حالة نجمه الغاني كريستيان أتسو وعدم ظهوره حتى الآن منذ زلزال كهرمان مرعش.

الزلزال ضرب 10 محافظات في تركيا، حيث سجل أتسو هدفًا في مرمى قاسم باشا في الليلة السابقة للزلزال ولم يظهر حتى الآن.

فاتح إيليك المدير الإداري لهاتاي سبور قال في بيان رسمي:"أتسو أخبر مدرب الفريق أنه يريد قضاء المزيد من الوقت قبل مباراتنا مع فريق غازي عنتاب قبل الزلزال".

وأضاف:"لقد قال هل يمكنني المغادرة إذا وجدت فريقًا؟ وقام بعدها المدرب بتقديم هذا الطلب للإدارة، كان سيسافر إلى الخارج لرؤية عائلته ولكنه لعب بشكل جيد للغاية أمام قاسم باشا".

وتابع:"بعد المباراة كانت هناك أجواء رائعة في غرفة الملابس، لدرجة أن المدرب قام باحتضانه، فرحته في الملعب وفي غرفة الملابس لا يمكن وصفها، كان لديه تذكرة طيران إلى فرنسا لكن لعبه بشكل جيد وتسجيله جعله يقرر البقاء".

وأكمل حديثه:"الزلزال حدث في أسعد أيام حياته، كانت لديه تذكرة في الحادية عشر مساءً ولكنه ألغى الرحلة قبل الزلزال الذي وقع في الرابعة صباحًا".

يذكر أن الغموض لا يزال يحيط بأتسو حتى الآن، وسط مناشدات من زوجته بتكثيف البحث عنه تحت الأنقاض.