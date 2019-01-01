هاتان باهبري: سأقدم 200% من أدائي لكي أكون أساسيًا مع الهلال

لاعب الهلال هاتان باهبري يعترف بالمنافسة على حجز مكان بالتشكيلة الأساسية للفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف اللاعب هاتان باهبري بقوة المنافسة لدى عناصر فريق الهلال لحجز مكانة بالتشكيلة الأساسية للفريق.

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وقال اللاعب لقناة السعودية الرياضية عقب انتصار الزعيم على القادسية برباعية مقابل هدف في الأسبوع العشرين من الدوري: "الحمد لله على الانتصار والنقاط الثلاث المهمة، وأشكر جماهير الهلال على حضورها ودعمها لنا، المباراة لم تكن سهلة رغم النتيجة، رغم الإصابات استطاع اللاعبون تعويض الغياب".

كما أضاف هاتان: "شعرنا بالخوف بعد استقبالنا للهدف، ولكن قدمنا أفضل ما لدينا لتحقيق النتيجة المطلوبة".

وعن مشاركته أساسيًا في المباراة قال هاتان: "هناك أكثر من عنصر مميز في نفس المركز الذي ألعب فيه، وهذا ما يميز الهلال عن بقية الفرق، أحتاج لتقديم 200% لكي أحافظ على مكانتي في التشكيلة الأساسية للفريق".

يشار إلى أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 49 نقطة.