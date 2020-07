نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

نيوكاسل 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

يتواصل غياب الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون عن ليفربول بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

لن يبدأ يورجن كلوب بتشكيله الأساسي، ولن يدفع بصلاح أو ماني أو فيرمينو، وسيكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - نيكو ويليامز

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - أليكس أوكسليد تشامبرلين

Our line-up for the final match of the 2019/20 @premierleague season 💪🔴 #NEWLIV

يعاني نيوكاسل في مباراة ليفربول من غياب العديد من اللاعبين جميعهم للإصابة، وهم لوجين وكلارك وجمال لاسيليس وفابيان شار.

سيبدأ المدرب ستيف بروس بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

مارتن دوبرافكا

داني روز - فيديريكو فيرنانديز - خافيير مانكييو

مات ريتشي - ميجيل ألميرون - نبيل بن طالب - جونجو شيلفي - فالنتينو لازارو

ألان سان ماكسيمان - دوايت جايل

TEAM-NEWS 🚨



This is how we line-up for #NEWLIV this afternoon.



SUBS: K. Darlow, A. Carroll, Joelinton, Y. Muto, I. Hayden, D. Yedlin, S. Longstaff, K. Watts, J. Young.



HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Xky05xyoTq