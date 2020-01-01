نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
نيوكاسل 0 × 0 ليفربول
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
تشكيل ليفربول:
يتواصل غياب الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون عن ليفربول بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.
لن يبدأ يورجن كلوب بتشكيله الأساسي، ولن يدفع بصلاح أو ماني أو فيرمينو، وسيكون التشكيل كالتالي:
التشكيل | 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - نيكو ويليامز
نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر
تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - أليكس أوكسليد تشامبرلين
Our line-up for the final match of the 2019/20 @premierleague season 💪🔴 #NEWLIV— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 26, 2020
تشكيل نيوكاسل:
يعاني نيوكاسل في مباراة ليفربول من غياب العديد من اللاعبين جميعهم للإصابة، وهم لوجين وكلارك وجمال لاسيليس وفابيان شار.
سيبدأ المدرب ستيف بروس بالتشكيل التالي:
التشكيل | 3-5-2
مارتن دوبرافكا
داني روز - فيديريكو فيرنانديز - خافيير مانكييو
مات ريتشي - ميجيل ألميرون - نبيل بن طالب - جونجو شيلفي - فالنتينو لازارو
ألان سان ماكسيمان - دوايت جايل
TEAM-NEWS 🚨— Newcastle United FC (@NUFC) July 26, 2020
This is how we line-up for #NEWLIV this afternoon.
SUBS: K. Darlow, A. Carroll, Joelinton, Y. Muto, I. Hayden, D. Yedlin, S. Longstaff, K. Watts, J. Young.
HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Xky05xyoTq
نيوكاسل صاحب المركز 13 في الترتيب برصيد 44 نقطة كانت آخر مواجهاته في الدوري أمام نادي برايتون اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وتعد مواجهة الفريق لبطل الموسم خاتمة صعبة بالنسبة له، حيث يسعى الفريق للفوز وعدم الخسارة لنيل شرف الفوز على البطل.
ليفربول صاحب المركز الأول برصيد 96 نقطة، وكان الريدز قد توج بطلاً للمسابقة في وقت مبكر، وبشكل عام تعتبر هذه المباراة سهلة بالنسبة لفريق يورجن كلوب الذي تمكن من الفوز على تشيلسي بخماسية في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي .
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2020.