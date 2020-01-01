ليفربول ونيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة بملعب سانت جيمس بارك..

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نيوكاسل 0 × 0 ليفربول

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تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - ناثانيل فيليبس - ترينت أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



The line-up for our final game of 2020 💪 #NEWLIV — FC (@LFC) December 30, 2020

البدلاء: ديفوك أوريجي - جيورجينيو فاينالدوم - تياجو - كاويمين كيليهير - ريس ويليامز - تاكومي مينامينو - أليكس أوكسليد تشامبرلين - شيردان شاكيري - نيكو ويليامز.

تشكيل نيوكاسل

يبدأ المدرب ستيف بروس بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

كارل دارلو

فابيان شار - فيديريكو فيرنانديز - كياران كلارك

مات ريتشي - إيزاك هايدين - ماثيو لونجستاف - دي أندريه يدلين

جاكوب مورفي - جويلينتون - كالوم ويلسون

البدلاء: مارتين دوبرافكا - إميل كرافث - دوايت جايل - جونجو شيلفي - شون لونجستاف - ميجيل ألميرون - جمال لويس - أندي كارول - جيف هندريك.

أما نيوكاسل فيقع في المركز 13 برصيد 18 نقطة، وتلقى هزيمة من مانشستر سيتي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

يحتل نادي ليفربول المركز الأول برصيد 32 نقطة من 15 مواجهة له في البريميرليج، بفارق 3 نقاط فقط عن أقرب منافسيه إيفرتون.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.