نيوكاسل ينافس آرسنال وبايرن ميونخ على مهاجم إسبانيا

صفقة شائكة ومنافسة قوية

يواصل إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، مجهوداته من أجل تدعيم الفريق الإنجليزي بمساعدة صندوق الاستثمار السعودي.

ويطمح صندوق الاستثمار في استقطاب مجموعة مميزة من اللاعبين، للارتقاء بنيوكاسل خلال النسخة القادمة من الدوري الإنجليزي.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد المعار ليوفنتوس قد يقود هجوم الفريق في المستقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نيوكاسل قرر الدخول في منافسة مع آرسنال وتوتنهام للحصول على خدمات المهاجم الإسباني.

وأوضحت أن يوفنتوس كذلك يريد الاحتفاظ باللاعب، وتحويل إعارته لمدة سنتين إلى صفقة بيع نهائي.

ولكن المهمة تبدو صعبة على النادي الإيطالي، لأن أتلتيكو يطلب 30 مليون جنيه استرليني لبيع موراتا هذا الصيف، وهو المبلغ الذي لا يريد يوفنتوس دفعه بعدما أنفق بالفعل 17 مليونًا على صفقة استعارته.

Álvaro Morata on his future as Juve won’t trigger the buy option clause from Atletico: “I have quiet a few options. It's not up to me. The good thing is that there are several teams…”. 👀🇪🇸 #Morata



“I would like to be where they love me the most and value me”, Morata added. pic.twitter.com/Ny3QlzOjk9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2022

وأبدى يوفنتوس استعداده لإقحام مهاجمه مويس كين في صفقة تبادلية، للفوز بسباق التعاقد مع الدولي الإسباني وسط ترقب المنافسين.

وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إلى اهتمام بايرن ميونخ وبرشلونة كذلك بموراتا، لكنهما ينتظران حسم مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الألماني.

يذكر أن موراتا البالغ من العمر 29 سنة سجل 12 هدفًا وصنع 9 في 48 مباراة لعبها مع يوفنتوس بكل البطولات الموسم الماضي.

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