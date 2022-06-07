نيوكاسل ينافس آرسنال وبايرن ميونخ على مهاجم إسبانيا
يواصل إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، مجهوداته من أجل تدعيم الفريق الإنجليزي بمساعدة صندوق الاستثمار السعودي.
ويطمح صندوق الاستثمار في استقطاب مجموعة مميزة من اللاعبين، للارتقاء بنيوكاسل خلال النسخة القادمة من الدوري الإنجليزي.
وبحسب بعض التقارير الصحفية، فإن ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد المعار ليوفنتوس قد يقود هجوم الفريق في المستقبل.
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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نيوكاسل قرر الدخول في منافسة مع آرسنال وتوتنهام للحصول على خدمات المهاجم الإسباني.
وأوضحت أن يوفنتوس كذلك يريد الاحتفاظ باللاعب، وتحويل إعارته لمدة سنتين إلى صفقة بيع نهائي.
ولكن المهمة تبدو صعبة على النادي الإيطالي، لأن أتلتيكو يطلب 30 مليون جنيه استرليني لبيع موراتا هذا الصيف، وهو المبلغ الذي لا يريد يوفنتوس دفعه بعدما أنفق بالفعل 17 مليونًا على صفقة استعارته.
وأبدى يوفنتوس استعداده لإقحام مهاجمه مويس كين في صفقة تبادلية، للفوز بسباق التعاقد مع الدولي الإسباني وسط ترقب المنافسين.
وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إلى اهتمام بايرن ميونخ وبرشلونة كذلك بموراتا، لكنهما ينتظران حسم مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الألماني.
يذكر أن موراتا البالغ من العمر 29 سنة سجل 12 هدفًا وصنع 9 في 48 مباراة لعبها مع يوفنتوس بكل البطولات الموسم الماضي.
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