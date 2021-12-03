نيوكاسل يُصعِّب مهمة برشلونة ويخطف هدفه الهجومي!

دخل نيوكاسل يونايتد على خط الأندية المهتمة بالتعاقد مع هداف بازل، أرتور كابرال، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في نبأ تعيس لبرشلونة تحديدًا.

ومن المعروف أن برشلونة يطمح للتعاقد مع كابرال لزيادة الجودة الهجومية في كامب نو، لا سيما وبعد تأكد ابتعاد سيرخيو أجويرو طويلًا عن الملاعب.

كابرال كان خيارًا مثاليًا لبرشلونة باعتبار أن تكلفته لن تكون باهظة الثمن كالخيارات الأخرى، بجانب دخول الأسطورة ديكو على خط المفاوضات معه بالفعل.

مصادر جول أشارت إلى أن نيوكاسل يجهز للانقضاض على المهاجم البرازيلي، ويستعد لإرسال العرض الرسمي الأول لبازل بشأنه في الأيام القليلة المقبلة.

نيوكاسل يدرك جيدًا أن قيمة كابرال ستكون 15 مليون يورو، لذلك فالعرض الأول سيكون بهذه القيمة، وهي نفسها التي كان يجهزها برشلونة للتعاقد معه.

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مع وجود اهتمام برشلونة وكذلك وست هام، ينبغي أن يزداد سعر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قليلًا، وفي كل الأحوال فنيوكاسل لن يجابه أزمة في زيادة عرضه.

كابرال أحرز هذا الموسم مع بازل 25 هدفًا في 26 مباراة بمختلف البطولات مع العملاق السويسري، بجانب صناعته لأربعة أهداف أخرى.

نيوكاسل يسعى إلى ضم لاعبين جدد للهروب من شبح الهبوط الذي يُخيِّم على سانت جيمس بارك بوجود كتيبة إيدي هاو في مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط فقط.

الجدير بالذكر أن برشلونة يضع في الفترة الراهنة التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي كأولوية لدعم مركز الجناح، وتأتي بعدها فكرة التعاقد مع أرتور كابرال.