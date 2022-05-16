نيوكاسل يشعل الدوري الإنجليزي .. المالك السعودي يطلب مورينيو!

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى نادي نيوكاسل بإدارته الجديدة في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الإدارة لم تتخل عن أمل التوقيع مع المدرب الاستثنائي بالرغم من تصريحاته.

وكان جوزيه مورينيو واضحًا للغاية عندما تم سؤاله عن مستقبله في صفوف روما، حيث أكد أنه سعيد في صفوف النادي الإيطالي.

وكان رد مورينيو كالتالي عندما سأله صحفي شبكة "سكاي سبورت" :"في الوقت الحالي كل شيء هاديء للغاية، لا يزال عقدي هنا ممتدًا لمدة عامين".

وأضاف: "النادي لم يأت لي ويسألني إذا ما كنت أريد أن أجدد عقدي، لذلك أنا لست في موقف موافقة أو رفض، كل شيء مستقر كما يجب أن يكون".

وكان إيدي هاو قد تولى مسؤولية فريق نيوكاسل منذ الثامن من نوفمبر الماضي ونجح في قيادة الفريق للاستمرار في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الفريق تحت قيادة إيدي هاو حقق 11 انتصارًأ وتعادل في أربعة لقاءات وخسر عشرة في كل البطولات.