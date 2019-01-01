نيوكاسل لمانشستر يونايتد: لونجستاف ليس للبيع

نادي نيوكاسل الإنجليزي ينهي بشكل حازم الأنباء المنتشرة حول إمكانية رحيل اللاعب شين لونجستاف عن صفوفه.

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أعلن ستيف بروس المدير الفني الجديد لفريق نيوكاسل عن رفضه القاطع لرحيل لاعبه الشاب شين لونجستاف خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بروس وأكد خلالها أن الفريق يحاول الحفاظ على أفضل عناصره من أجل تقديم مستويات طيبة في الموسم الجديد.

وقال بروس: "أنت لا تريد أبدًا أن تحرس أفضل اللاعبين الشباب لديك، وأظن أنني جعلت نفسي واضحًا وأكدت أن اللاعب ليس للبيع ولا أريد رحيله".

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وأضاف: "كل تركيزنا على شاين حاليًا، نريد أن يكون في حال جيد وأن تكون ركبته معافاة، لقد خضنا التدريب العاشر أو الـ ١١ منذ أن تعرضت ركبته للأذى".

وأخيرًا اختتم تصريحات بغلق الباب بشكل نهائي أمام رحيله: "لن أقول أكثر مما قاله المالك مايك أشلي، سأكرر كلماته، هو ليس للبيع".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن اللاعب ضمن اهتمامات أكثر من نادي في سوق الانتقالات الجاري على رأسهم مانشستر يونايتد.