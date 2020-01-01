نيوكاسل يزاحم ريال مدريد على نجم أياكس

نيوكاسل يبني فريقاً قوياً

أوضحت مصادر إعلامية أن نيوكاسل يونايتد هو أحدث الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم أياكس دوني فان دي بيك من أجل دعم صفوفه الصيف المقبل.

النجم الهولندي الشاب كان واحداً من أبرز عناصر تشكيل الفريق الهولندي الذي حقق الثنائية المحلية الموسم الماضي، وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال.

وذكر الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا"، والذي يختص بأخبار الانتقالات، بوجود اتصالات بين وكيل اللاعب ومسؤولي نيوكاسل في الساعات الماضية.

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وأفاد شيرا بأن ياسر الرميان، والذي يفترض أن يكون هو رئيس النادي الإنجليزي المقبل في حال إتمام عملية الاستحواذ عليه، يحلم بضم متوسط الميدان الهولندي.

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وتشير الصحف الإنجليزية إلى صفقة انتقال ملكية النادي من مايك أشلي، مالكه الحالي، للمجموعة السعودية على أنها صفقة محسومة، وسيتم الإعلان عنها رسمياً في الأيام القادمة.

وبالعودة إلى فان دي بيك، إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس، أكد أن متوسط الميدان وزميله أندريه أونانا بإمكانها الرحيل الصيف المقبل عن الفريق.

وكشف فان دير سار عن وجود اتفاق مع اللاعبين الصيف الماضي بالاستمرار لموسم إضافي، ثم يحق لهما الانتقال والبحث عن نادي جديد بعدها.

فان دي بيك يحظى باهتمام من عديد الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد، إنتر، ومانشستر يونايتد، وقيل إن النادي الملكي يعتبره بديلاً في حال فشله بضم بول بوجبا.